الزراعية نت – الاخبار - بحث مدير جامعة الملك فيصل د. عبدالعزيز الساعاتي، والمستشار الزراعي بالسفارة الأسترالية بالرياض د. جلين إيدموندز، أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الزراعة، وتصدير التمور الطازجة إلى أستراليا. كما بحث الاجتماع تطوير العلاقات الثنائية بين المملكة وأستراليا تجاريًّا وعلميًّا، وخاصة في قطاع التمور السعودية، لما لها من أهمية وتنوع كبير في الأصناف، وتناول الاجتماع أهمية توسيع آفاق التعاون العلمي والبحثي والثقافي المستقبلي بين الجانبين.

وفي ذات السياق، أكد د. الساعاتي بأن جامعة الملك فيصل لديها برامج تعاون مختلفة مع عدة دول، وأن الجامعة بما فيها من إمكانات وكليات ومراكز بحثية تعد مصدرًا مهمًّا للمعلومة الموثقة المبنية على الدراسات والأبحاث، والتي من شأنها أن تخدم هذا التعاون.

من جهته، بين المستشار الزراعي الأسترالي بالرياض ما تقوم به حكومة بلاده من دراسات واستقصاء وإجراءات لمعرفة مدى ملائمة استيراد التمور السعودية مع متطلبات الأسواق الأسترالية.

وشملت زيارة المستشار كلاً من مركز التميز البحثي في النخيل والتمور بالمدينة الجامعية، وعمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، ومحطة التدريب والأبحاث الزراعية والبيطرية، ومركز أبحاث الإبل.

الرياض