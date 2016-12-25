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نيجيريا تضبط شحنة من الأرز البلاستيك طباعة إرسال إلى صديق
الأحد, 25 ديسمبر 2016 00:00

نيجيريا تضبط شحنة من الأرز البلاستيكالزراعية نت – الاخبار - ضبطت السلطات النيجيرية ما يزيد عن 100 كيس من الأرز المصنوع من البلاستيك، قبل أن يتم تهريبه وبيعه داخل البلاد، في محاولة لاستغلال الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية، خاصة قبل حلول عيد الميلاد ورأس السنة. وألقت السلطات القبض على شخص بحوزته شحنة مكونة من 102 من أكياس الأرز البلاستيك، التي تزن الواحدة منها 50 كلغ.

وأوضح مسؤول في ميناء لاغوس، أن هذه الشحنة دخلت البلاد بطريقة مخالفة للقانون، إما عبر البر أو عبر ميناء لاغوس قادمة من الصين، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

ووضع الأرز البلاستيك في أكياس لا تحتوي على تاريخ الإنتاج أو الانتهاء، وهو غير صالح للاستخدام الآدمي. وذكر مسؤول نيجيري آخر، أنه عندما تم غلي هذا الأرز، أصبح دبقا، مشيرا إلى أنه كان من الممكن أن يتسبب في كارثة إذا وصل إلى الشعب.

يذكر أن نيجيريا تعاني من ارتفاع حاد في الأسعار، في ظل التضخم الذي يواجه اقتصادها.

 

 

 

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