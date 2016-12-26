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الأخبار
مصر: يمكن حل الأزمة الإقتصادية مثل التجربة البرازيلية
السبت, 24 ديسمبر 2016
السبت, 24 ديسمبر 2016
غزة: خبراء يطالبون بوقف اتفاقية باريس الاقتصادية
السبت, 24 ديسمبر 2016
السبت, 24 ديسمبر 2016
المغرب يطلق برنامجا للترويج لزيت الزيتون
السبت, 24 ديسمبر 2016
السبت, 24 ديسمبر 2016
الجزائر تعتزم افتتاح معبر بري مع موريتانيا لأول مرة
السبت, 24 ديسمبر 2016
السبت, 24 ديسمبر 2016
السعودية ستكون الأولى عالمياً في الاستزراع المائي
السبت, 24 ديسمبر 2016
السبت, 24 ديسمبر 2016
الاردن: اهمية اجراء البحوث التطبيقية الزراعية
الخميس, 22 ديسمبر 2016
الخميس, 22 ديسمبر 2016
غزة: وقف تصدير البندروة بشكل مؤقت
الخميس, 22 ديسمبر 2016
الخميس, 22 ديسمبر 2016
السعودية: تغرم مخالفا للحجر الزراعي بالحد الأعلى
الخميس, 22 ديسمبر 2016
الخميس, 22 ديسمبر 2016
مصر: تبدأ مراجعة إجراءات التصدير للخليج وأوروبا
الخميس, 22 ديسمبر 2016
الخميس, 22 ديسمبر 2016
|بوتين: الاقتصاد الروسي يتحسن