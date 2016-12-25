الزراعية نت – الاخبار - وقال ألكسي ألكسيينكو، مساعد رئيس هيئة الرقابة الزراعية والصحة النباتية الروسية، الجمعة 23 ديسمبر/كانون الأول، لوكالة "نوفوستي" الروسية: "من المرجح صدور قرار بشأن استئناف استيراد الخضروات التركية يوم 26-27 ديسمبر/كانون الأول الجاري بعد الانتهاء من الأمور التقنية والفنية". موضحا أن الاستئناف سينفذ فور صدور القرار.

وفي وقت سابق، قال سيرغي دانكفيرت، رئيس الهيئة إنه خلال هذا الأسبوع قد يرفع الحظر المفروض على إمدادات روسيا من الباذنجان والكوسا والخس التركي.

وقد كانت روسيا قد اتخذت عدة إجراءات من بينها حظر استيراد المنتجات التركية، ردا على إسقاط العاصمة التركية قاذفة "سو 24" الروسية فوق سوريا أثناء تأديتها مهمة ضد الإرهاب. لكن موسكو وافقت على تطبيع العلاقات مع تركيا بعد أن نفذت الأخيرة شروطها لإحياء العلاقات الثنائية.

المصدر: نوفوستي