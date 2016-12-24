الزراعية نت – الاخبار - ذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء، أن المغرب أطلق برنامجا خاصا للترويج لزيت الزيتون المعلبة التي تستجيب للمعايير الصحية المطلوبة. وأوضح رئيس الفيدرالية المهنية المغربية للزيتون “رشيد بنعلي” للوكالة، أن القانون المنظم لزيت الزيتون، الساري المفعول منذ فبراير الفارط، يصنف زيت الزيتون حسب نسبة الحموضة وباقي المواد التي يتضمنها من أجل تلبية المعايير التي يفرضها القانون.

وأشار “بنعلي”، أن الفيدرالية أطلقت بدعم مالي وتقني من وزارة الفلاحة والصيد البحري، برنامجا طموحا للترويج لزيت الزيتون التي تتوفر فيها المعايير التي يفرضها القانون في السوق الداخلي.

وأكد رئيس الفيدرالية، أن الهدف من برنامج الترويج يراد من ورائه التحسيس بالمخاطر الصحية وخطورة استهلاك زيت الزيتون التي لا تستجيب لمعايير الجودة وبالخصوص تسويق المنتجات غير المعلبة، و تسهيل الإنتقال من استهلاك الزيت غير المعلبة نحو المعلبة ذات الجودة، مضيفا أن زيت الزيتون بالمغرب موجه بنسبة 79 % للسوق الداخلي، وذلك بنسبة 58 % من الكميات المستهلكة بدون تعليب ونسبة 15% بشكل معلب.

وجاء هذا البرنامج في ظل تقديرات تشير إلى تراجع حجم محصول الزيتون في السنة الحالية بحوالي 20 %، غير أن هذا التراجع يمكن أن يصل إلى 40 % في بعض مناطق المغرب.

وكالة المغرب العربي للانباء