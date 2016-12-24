الزراعية نت – الاخبار - كشف نور الدين حموش مدير عام شعبة الصيد البحري وتربية المائيات لدى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية خلال أشغال اليوم الإعلامي حول الاستثمار في شعبة تربية المائيات بدعوة من والي مستغانم، أن الاستثمار في مجال تربية المائيات، أصبح يشكل رهان الوزارة الوصية من خلال تشجيع المستثمرين ومتابعتهم بهدف التوصل إلى الرفع من القدرات الإنتاجية لمزارع تربية المائيات عبر الوطن سواء على مستوى الولايات الساحلية أو الولايات الداخلية.

حيث تتطلع الوزارة إلى إنتاج حوالي 80 ألف طن سنويا، علما أن مستوى الإنتاج الوطني لا يتعدى في الوقت الراهن سوى 3 آلاف طن سنويا، في حين لا يتجاوز الإنتاج الوطني من صيد الأسماك الطازجة 100 ألف طن سنويا، الأمر الذي يجعل حصة المواطن من استهلاك الأسماك لا تتجاوز 3,5 كلغ سنويا، ناهيك عن الارتفاع الفاحش لأسعار السمك في السوق.

بوابة الشروق