الزراعية نت – الاخبار - اكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات اهمية اجراء البحوث التطبيقية الزراعية والنشاطات الارشادية والتوسع فيها وتبني النتائج النهائية للأبحاث والتكنولوجيا وتطويعها للظروف المحلية بهدف زيادة الانتاج الزراعي كما ونوعا والمحافظة على سمعة المنتج الزراعي وتحقيق نمو زراعي مستدام.

واشار خلال زيارته المركز الوطني للبحث والارشاد الزراعي، الى اهمية بناء قدرات الباحثين والمرشدين من خلال التعاون مع الجهات المحلية والاقليمية والدولية وإقامة البرامج التدريبية والتعليمية المشتركة، مشددا على التعاون مع المؤسسات الزراعية المختلفة لخدمة القطاع الزراعي، وخصوصا دور المركز في إجراء الفحوصات المخبرية اللازمة لصادراتنا الزراعية لمختلف دول العالم.

ويقوم المركز بإجراء الفحوصات برسوم رمزية للمصدرين بهدف دعم الصادرات وتشجيعهم لزيادتها من خلال المختبرات التي يملكها المركز ليعمل على خدمة البحث العلمي والارشاد الزراعي.

يذكر أن المركز (قسم المختبرات) قام بفحص 1623 عينة لغايات التصدير بواقع 8726 تحليلا بكلفة مالية 43381 دينارا بالسعر المدعوم كذلك اجريت العديد من الفحوصات المخبرية اللازمة للعديد من اصناف الخضار والفواكه.

وتضم المديرية المختبرات ( التربة، المياه، النبات، الاسمدة، الاعلاف، امراض النبات ( الفيروسية، الفطرية والنيماتودا)، البصمة الوراثية، الامتصاص الذري، الاحياء الدقيقة).