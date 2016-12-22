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غزة: وقف تصدير البندروة بشكل مؤقت طباعة إرسال إلى صديق
الخميس, 22 ديسمبر 2016 00:00

غزة: وقف تصدير البندروة بشكل مؤقتالزراعية نت – الاخبار - أوقفت وزارة الزراعة في قطاع غزة، تصدير البندورة إلى الخارج بشكل مؤقت، بعد ارتفاع أسعارها في الأسواق المحلية من 2 شيقل إلى 5 شواقل. وقالت مصادر إن وقف تصدير البندورة للضفة الغربية واسرائيل والأردن، جاء بعد وصول سعر الكيلو

لـ 5 شواقل، نظرًا للمرحلة الانتقالية التي تمر بها زراعة الخضروات من الحقل المفتوح إلى الدفيئات الزراعية، بالإضافة إلى موجة البرد والصقيع الأخيرة التي أتلفت الثمرة.

 

ومن المتوقع أن تنتهي هذه الأزمة  في شهر يناير، وأن يزيد المحصول من الدفيئات الزراعية وتستقر أسعار البندورة.

وبحسب تقارير فإن قطاع غزة ينتج سنويا 70 ألف طن من  البندورة، بمعدل 6 آلاف طن شهريا.

 

 

 

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