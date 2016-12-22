الزراعية نت – الاخبار - أوقفت وزارة الزراعة في قطاع غزة، تصدير البندورة إلى الخارج بشكل مؤقت، بعد ارتفاع أسعارها في الأسواق المحلية من 2 شيقل إلى 5 شواقل. وقالت مصادر إن وقف تصدير البندورة للضفة الغربية واسرائيل والأردن، جاء بعد وصول سعر الكيلو

ومن المتوقع أن تنتهي هذه الأزمة في شهر يناير، وأن يزيد المحصول من الدفيئات الزراعية وتستقر أسعار البندورة.

وبحسب تقارير فإن قطاع غزة ينتج سنويا 70 ألف طن من البندورة، بمعدل 6 آلاف طن شهريا.

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