الزراعية نت – الاخبار - تبدأ اليوم الأربعاء مربعانية الشتاء أو ما يعرف بالموروث الاجتماعي والشعبي عند الناس "بالمربعانية"، الانقلاب الشتوي وهي الفترة الأشد بردا خلال العام لتعلن دخول فصل الشتاء. وقال الناطق الاعلامي لوزارة الزراعة الدكتور نمر حدادين ان المربعانية يعول عليها لانعكاسها الايجابي على القطاع الزراعي، وتعود بالنفع والفائدة على المزارعين وتسقي الزرع والضرع.

ودعا المزارعين الى اتخاذ التدابير اللازمة واخذ الحيطة لحماية مزروعاتهم من تبعيات ما قد يحدث خلالها، خصوصا في حالات حدوث الانجماد، ويجب عليهم متابعة النشرة الجوية للتعرف على درجات الحرارة خصوصا لمزارعي وادي الاردن والاغوار الشمالية، واجراء الاحتياطات اللازمة مثل اغلاق البيوت البلاستيكية ليلا والاستفادة من اشعة الشمس نهارا وحرق الاعشاب الجافة وري المزروعات ريا خفيفا للتقليل من آثار الصقيع في حال حدوثه.

وبخصوص الاشجار المثمرة (التفاحيات واللوزيات)، اشار حدادين الى انها بحاجة لساعات البرودة التي تنعكس ايجابيا على المحصول ونوعيته، ولمربي الثروة الحيوانية ضرورة اخذ الاحتياطات اللازمة للتقليل من آثار المربعانية حفاظا على سلامة قطعانهم، وخصوصا المواليد الجدد والابقاء عليها داخل الحظائر وتقديم الاعلاف والمياه اللازمة.

ولمربي الدواجن يجب ضبط درجات الحرارة داخل البركسات وتنظيم عمليات التغذية حفاظا على سلامة الدواجن، اما النحالون فيستحسن التوقف عن الكشف على الخلايا والتأكد من تغطيتها جيدا والعمل على تأمين مياه الشرب بالقرب من المناحل وابعاد الخلايا عن مجاري المياه ووضعها في اماكن آمنة ودافئة.

ولمربي الاسماك، يجب اخذ قياس درجة حرارة البرك يوميا وتقليل كميات الاعلاف ومراقبة الاسماك في اوقات الصباح الباكر واضافة المياه الدافئة خوفا من حدوث حالات نفوق.

وعلى المزارعيين الراغبين بالاستزادة مراجعة مديريات الزراعة المتواجدة في مختلف مناطق المملكة للاطلاع على الارشادات والتعليمات اللازمة فيما يتعلق بالموسم الزراعي ومزروعاتهم لاتخاذ التدابير اللازمة لتلافي أي مخاطر قد تحدث خلال المربعانية، لا قدر الله، وذلك للخروج منها بأقل الخسائر الممكنة.

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