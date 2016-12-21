الزراعية نت – الاخبار - حظرت السلطات السعودية مؤقتاً استيراد ثمار الفلفل بجميع أنواعه من مصر. ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن هذا القرار "جاء بعد أن تم فحص وتحليل عينات من الفلفل، وثبوت تلوث الفلفل ببقايا من المبيدات".

وقالت وزارة الزراعة السعودية إنه تـم توجيه المحاجر الزراعية بمنافذ المملكة المختلفة وباقي الجهات الحكومية ذات العلاقة باتخاذ اللازم حيال ذلك.

وأكدت الوزارة، في بيان، حرصها على تحليل وفحص الإرساليات والمنتجات الزراعية والحيوانية، ومنها الخضار الطازجة والفاكهة، من خلال المحاجر الزراعية والبيطرية التي تشمل جميع مناطق المملكة.

وكان مستوردون سعوديين قد اتخذوا قرارا بوقف استيراد المنتجات المصرية منتصف سبتمبر/ أيلول بعد توصية من الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة بوقف استيراد بعض الخضروات والفاكهة المصرية، عقب ثبوت عدم ملاءمتها للاستخدام الآدمي خلال العام الحالي.

وكانت السلطات الكويتية قد أعلنت، في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي أيضاً، التشدد في إجراءات استيراد المحاصيل الزراعية من مصر، في ظل تشكيكات من بعض الجهات الدولية بشأن مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وسبق أن أعلنت كل من الأردن والإمارات وروسيا واليابان، إضافة إلى أميركا، عن تشديد رقابتها على السلع الزراعية مصرية المنشأ، في أعقاب صدور تقرير أميركي، أشار إلى أن بعض المزروعات المصرية تسبب مرض الكبد الوبائي.

وأصدرت "اللجنة العليا لسلامة الأغذية" في "الهيئة العامة للغذاء في الكويت" (حكومية) ثلاث توصيات بشأن استيراد الفراولة المصرية، تم تعميمها على الأجهزة الرقابية التابعة للإدارة بالمنافذ الحدودية.

وبحسب تقرير وزارة الزراعة الأميركية، فإن منتجات مصر الزراعية (الخضار والفواكه والأغذية) وعلى رأسها الفراولة، التي يتم ريها بمياه المجاري، الأمر الذي قد يتسبب في إصابة المستهلك بمرض الكبد الوبائي من نوع "إيه".

ولم تقف حدود الحظر على هذه الدول، بل أصدرت وزارة التجارة السودانية قراراً بوقف استيراد الفاكهة والخضروات والأسماك بسبب خطورتها.

كما أعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة البيطرية والصحة النباتية في 16 سبتمبر/ أيلول، أن موسكو ستوقف مؤقتاً استيراد الفاكهة والخضروات من مصر، بداية من 22 سبتمبر/ أيلول.

كذلك، حذر الاتحاد العربي للمستهلك المواطنين في المنطقة العربية من شراء المحاصيل الزراعية التي تصدّرها مصر، بعدما تواترت معلومات جرى تداولها تشير إلى أنها تهدد صحة المواطنين. وتصدر مصر حاصلات زراعية بنحو 4.5 مليارات دولار سنوياً، تمثل نحو ربع إجمالي الصادرات المصرية.

واس