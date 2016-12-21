الزراعية نت – الاخبار - ترأس معالي الدكتور طارق بن موسى الزدجالي المدير العام للمنظمة العربيةللتنمية الزراعية الجلسة الافتتاحية للاجتماع الدوري الرابع " للمنسقين الوطنيين للشبكة العربية للموارد الوراثية النباتية"، بحضور ممثلي (13) دولة عربية من الأردن، تونس، الجزائر، السعودية، السودان، سلطنة عمان،العراق، فلسطين، قطر، لبنان، ليبيا، مصر، القمر المتحدة وخبراء المنظمة.

رحب معالي الدكتور المدير العام في كلمة الافتتاح بأعضاء الشبكة في مقر المنظمة، مثمناً للدول العربية اهتمامها بالموارد الوراثية النباتية للغذاء والزراعة ومتمنياً على المنسقين بذل المزيد من الجهود للنهوض بالشبكة وأنشطتها بما يتواكب مع المستجدات على الساحات العربية والإقليمية والدولية.

كما أوضح معالي الدكتور المدير العام أن المنظمة في إطار الشبكة أصدرت النظام الاسترشادي العربي بشأن الموارد الوراثية النباتية، والنظام الاسترشادي العربي بشأن الحصول على الموارد الوراثية وتقاسم المنافع الناشئة عن استخدامها

هذا إلى جانب تـصميم وتنصيب نظام إدارة البنوك الوراثية النباتية في عددٍ من الدول الأعضاء (قطر، تونس، لبنان، العراق، سلطنة عمان) ومن المخطط تنصيب النظام في المملكة العربية السعودية - بالإضافة إلى أية دولة ترغب في تنصيب النظام لديها- وتواصل حاليا جهودها في إطلاق اتفاقية عربية لتبادل الموارد الوراثية النباتية.

نيا الوطن