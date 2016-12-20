الزراعية نت – الاخبار - يوجد في العالم حوالي 391 ألف نوع من النباتات معروفة للعلم ابتداء من زهور الأوركيد الصغيرة إلى أشجار السيكويا العملاقة. واحد من بين كل خمسة أنواع من النباتات في شتى أنحاء العالم معرض لخطر الانقراض، بسبب تهديدات عديدة مثل الزراعة وقطع الأخشاب بحسب تقرير "حالة نباتات العالم" الذي أعده خبراء في الحدائق النباتية الملكية بلندن.

ويشير التقرير في المقابل إلى اكتشاف نباتات جديدة، من بينها نباتات آكلة للحشرات في البرازيل.

وتقول كاثي جي. ويليس، مدير العلوم في الحدائق النباتية الملكية : "ما زلنا نكتشف الكثير من النباتات الجديدة، حوالي الفي نوع جديد من النباتات يتم اكتشافها سنويا، هناك نباتات جديدة للغذاء وللحصول على الوقود. هناك نباتات مخدرة".

وتوضح كاثي "الأمر السلبي، أننا نلاحظ تغييرا كبيرا في الغطاء النباتي، سببه النشاط الزراعي، هناك أيضا عامل المناخ".

وتضيف "هناك مناطق قليلة جدا معروفة باحتضانها لنباتات مهمة، معظم المناطق المحمية هي مناطق هامة جدا بالنسبة للطيور. نحن بحاجة فعلا إلى التوعية بأن هذه المناطق هي محطات رئيسة لرفاهية الإنسان، الحدائق النباتية تضم عددا كبيرا من أنواع النبات، لدراستها والتمتع بمشاهدتها، لكنها تمثل جزءا بسيطا مما يوجد في كوكبنا