الزراعية نت – الاخبار - أكدت اللجنة الرئيسية للاستزراع السمكي بسلطنة عمان على أهمية تذليل الصعاب امام الطلبات المقدمة لإقامة مشاريع الاستزراع السمكي التجارية والتكاملية لتنفيذ المشاريع حسب ما هو مؤمل . جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مؤخرا برئاسة معالي الدكتور فؤاد الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية وبحضور أعضاء اللجنة. وأكد معاليه على أهمية قطاع الاستزراع السمكي كأحد المصادر المهمة لاستغلال الثروة السمكية وتوفير الاسماك وتوفير فرص عمل للمواطنين وتنويع مصادر الدخل القومي.

بلغت الطلبات الجديدة لاقامة مشاريع الاستزراع السمكي 40 طلبا. حيث تمت دراسة هذه الطلبات فنيا من قبل اللجنة الفنية للاستزراع السمكي.

الجدير بالذكر يوجد حاليا عدد 13 مزرعة تكاملية لتربية اسماك البلطي في ولايات مختلفة من السلطنة. وقد ارتفع انتاج البلطي من 5 طن في عام 2014 الى 20 طن في عام 2015. وقد وصل الانتاج في هذا العام لغاية شهر اكتوبر حوالي 30 طن. كما ان هناك عدد 8 طلبات لديهم موافقات مبدئية لاقامة مزارع تكاملية لاستزراع البلطي.

وبالنسبة لقطاع الاستزراع التجاري، فهناك حاليا العديد من الطلبات الاستثمارية لاقامة مشاريع الاستزراع السمكي حيث تبلغ التكلفة الاستثمارية لهذه المشاريع حوالي 706 مليون ريال عماني، ومن المتوقع ان تنتج حوالي 236 الف طن في حالة البدء فيها بقيمة انتاج اجماليه قدرها 613 مليون ريال عماني. ومن المؤكد انها سوف تساهم بشكل كبير في توفير فرص عمل للعمانيين، بالاضافة الى توفيرها لمختلف انواع الاسماك في الاسواق المحلية.