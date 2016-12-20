الزراعية نت – الاخبار - يعمل نحو 51 في المائة من السعوديين المشتغلين، الذين تبلغ أعمارهم من 60 عاما وأعلى، في نشاط "الزراعة والغابات وصيد الأسماك" بعدد قدره 78.83 ألف سعودي نقلا عن إحصاءات رسمية. ويأتي ثانيًا نشاط "تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية" بنسبة 15 في المائة بـ 23.52 ألف سعودي، ثم "الأنشطة العقارية" بنسبة 8 في المائة بـ 12.78 ألف سعودي.

أما السعوديون الذكور، فجاء نشاط "الزراعة والغابات وصيد الأسماك" هو أعلى الأنشطة الاقتصادية، من حيث عدد السعوديين الذكور، ومن أعمارهم بلغت 60 وأعلى، حيث بلغ عددهم 78.13 ألف ذكر سعودي.

وأورد التقرير عن بيانات رسمية أن 154.13 ألف سعودي تراوح أعمارهم بين 60 عاما وأعلى، يعملون في قطاعات الاقتصاد السعودي، ويشكلون نحو 3 في المائة من إجمالي السعوديين المشتغلين في جميع القطاعات.

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