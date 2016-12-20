الزراعية نت – الاخبار - أكدت شعبة الأرز باتحاد الصناعات أن إنتاج الأرز يكفي للاستهلاك المحلي لمدة تتراوح من 16 إلى 18 شهرًا، نافية ما تردد عن وجود أزمة في عدم توافر الأرز، حيث قارب الإنتاج إلى 8 ملايين طن هذا العام. ولفت رجب شحاته رئيس الشعبة إلى أن عدم وجود سعر ثابت لشراء طن الأرز من الفلاحين أدى إلى قيام البعض بتخزينه.

وأضاف "شحاتة" أن أسعار الأرز الشعير ارتفعت خلال الفترة الراهنة عقب قرار مجلس الوزراء برفع الأسعار لتسجل سعر الشراء من المزارعين من 2300 و2400 جنيه للأرز رفيع الحبة وعريض الحبة إلى 3000 جنيه للطن.

وسجل سعر الطن في السوق الحر 3100 جنيه للأرز عريض الحبة و3000 جنيه للأرز رفيع الحبة.

ونوه بأن الحكومة قررت استيراد 500 ألف طن، كاحتياطي للمخزون الاستراتيجي ليكفي لمدة 6 أشهر قادمة، كما أن الحكومة تلجأ إلى الاستيراد ليس نقصا في المعروض.

أ.ش.أ