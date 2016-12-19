مصر: مهلة 6 أشهر لمنتفعي الإصلاح الزراعي

الزراعية نت – الاخبار - رر مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي منح مهلة 6 أشهر لمنتفعي الإصلاح الزراعي وأملاك الدولة الخاصة لسداد كافة الأقساط المستحقة عليهم، نظير إعفائهم من توقيع غرامات التأخير المستحقة على هذه الأقساط، حيث تبدأ هذه المهلة من بداية يناير 2017، وحتى نهاية يونيو من نفس العام.

وأكد الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة الهيئة، على أهمية هذا القرار في تخفيف العبء عن كاهل منتفعي الإصلاح الزراعي وأملاك الدولة الخاصة، بحيث سيتم إعفائهم من توقيع غرامات التأخر المستحقة على هذه الأقساط.

وأشار وزير الزراعة الى أن الحكومة الحالية والقيادة السياسية في مصر، حريصة على التيسير على المزارعين والمواطنين، وتخفيف العبء عن كاهلهم، وتقديم كافة أشكال الدعم لهم، لافتا إلى انه تم منح تسهيلات لإقامة مشروعات النفع العام، وفقاً للقواعد والإجراءات المعمول بها، والأسعار التي تقدرها اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة.

ووافق مجلس إدارة الهيئة على تخصيص مساحة 180 فدانا بناحية دمو بمركز ومحافظة الفيوم لإقامة مشروع لإسكان الشباب عليها، فضلاً عن تخصيص مساحة فدان و3 قراريط لإقامة مجمع للمدارس بالكرنك الجديدة بمحافظة الأقصر.

وقرر المجلس أيضا الموافقة على تخصيص مساحة 24 فدانا و12 قيراطا بمحافظة الإسكندرية لإقامة كلية للطب البيطري بها، فضلا عن تخصيص مساحة 10 أفدنة و9 قراريط بالهرم بمحافظة الجيزة، لإقامة عدد من المشروعات المختلفة للنفع العام بالمحافظة.

من جانبه، قال الدكتور حسن الفولي مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي إن الهيئة لا زالت تمضي في تنفيذ خطة تحسين الأداء وتطوير العمل للتيسير على المتعاملين معها، وتنفيذ كافة التكليفات التي أصدرها الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للتيسير على المنتفعين في ضوء توجيهات الحكومة.

وأوضح الفولي أنه تم عمل قاعدة بيانات لطلبات التقنين والتي تشمل كافة بيانات طلبات التقنين واللجان المختلفة لسهولة التعامل وسرعة الإنجاز في البيانات المطلوبة.