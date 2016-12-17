الزراعية نت – الاخبار - حظرت السعودية استيراد كافة أشكال الطيور الحية، وأساسا الدواجن، إلى جانب بيض التفقيس والصيصان (الكتاكيت)، من تونس، بسبب "ظهور إصابات بمرض انفلوزا الطيور" في تونس ومناطق أخرى". وأعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية هذا التعليق المؤقت، لافتة إلى أن نشرة تحذيرية صادرة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية أكدت وجود مرض انفلونزا الطيور بتونس في هذه الفترة.

ووجهت الوزارة توجيها إلى مختلف مستوردي الطيور و الجهات الحكومية لأجل تنفيذ هذا الحظر، وفق ما أعلنته وكالة الأنباء السعودية.

وكانت وزارة الفلاحة التونسية قد أكدت يوم فاتح ديسمبر/كانون الأول ملاحظة حالات نفوق غير عادية لدى بعض أنواع الطيور المائية المهاجرة في ولاية بنزرت، وبعد تحليل عينات من الطيور النافقة، تبين وجود مرض أنفلونزا الطيور لدى الطيور المهاجرة.

ورغم تأكيد الوزارة التونسية أنه لم يتم تسجيل أية حالة للمرض عند الدواجن الصناعية والعائلية في البلاد، واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع تسرب المرض، إلّا أن ذلك لم يمنع السلطات السعودية من اتخاذ قرار تعليق استيراد كافة أنواع الطيور الحية من تونس.

وتفشت خلال الأيام الأخيرة موجة جديدة من مرض انفلونزا الطيور، ممّا دفع السلطات الهولندية إلى إعدام 63 ألف دجاجة بعد اكتشاف المرض شمال البلاد، كما أعدمت كوريا الجنوبية آلاف الدواجن خلال الأسابيع الماضية.

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