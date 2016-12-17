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المغرب: نسبة الأمطار تبشر بموسم فلاحي جيد طباعة إرسال إلى صديق
السبت, 17 ديسمبر 2016 00:00

المغرب: نسبة الأمطار تبشر بموسم فلاحي جيدالزراعية نت – الاخبار - أكّدت وزارة الفلاحة والصيد البحري أن نسبة الأمطار التي سجّلت مؤخرًا في مختلف جهات المملكة، فاقت المعدل المسجّل في سنة عادية ما يبشّر بموسم فلاحي جيد. وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل متوسط الأمطار في المغرب بنحو 140 ملم، أي يزيادة تقدر بـ 22% مقارنة مع سنة عادية "114,7 ملم"، و 107%، مقارنة بالموسم الماضي "67,4 ملم" في نفس التاريخ.

وأعلنت الوزارة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أن الأمطار التي سجّلت في مختلف جهات المملكة فاقت المعدل المسجل في سنة عادية، ما يعزز آفاق موسم فلاحي جيد بمؤشرات واعدة.

 

 

 

المغرب اليوم

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