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تونس: تطئمن مستهلكي لحوم الدواجن طباعة إرسال إلى صديق
الاثنين, 19 ديسمبر 2016 00:00

تونس: تطئمن مستهلكي لحوم الدواجنالزراعية نت – الاخبار - أكّدت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحر في بلاغ عدم تسجيل اي حالة لمرض انفلونزا الطيور عند الدواجن الصناعية والعائلية في تونس والمناطق الرطبة الأخرى. وأضاف البلاغ أنه تم اتخاذ إجراءات منها غلق محمية اشكل للعموم وإعلانها منطقة حجر صحي وتكثيف المراقبة الصحية المستمرة لمنشات الدواجن الصناعية والعائلية والمناطق الرطبة، مذكّة بضرورة احترام قواعد الامن الحيوي في منشآت تربية الدواجن.

 

 

 

وكالات

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