الزراعية نت – الاخبار - عبرت إسابيل غارسيا تخيرينا، وزيرة الفلاحة بإسبانيا، عن أملها تجديد الاتفاق التجاري بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، بالقول إن "محكمة العدل الأوروبية مطالبة باتخاذ قرار يسمح بالحفاظ على جميع العلاقات التجارية والبروتوكولات الموقعة بين الرباط و"UE""؛ وذلك في معرض ردها على سؤال صحافي بخصوص الحكم الاستئنافي الذي ستنطق به أعلى هيئة قضائية أوروبية يوم 21 دجنبر الجاري.

وأضافت إسابيل، ضمن تصريح نقلتها مصادر إعلامية متطابقة، أنه "مهما كان قرار محكمة العدل الأوربية فإن المغرب سيظل بمثابة شريك أساسي بالنسبة لإسبانيا وجارها الأهم"؛ في وقت ترى منابر إعلامية تابعة لجبهة البوليساريو الانفصالية أن "الهيئة القضائية المذكورة ملزمة بإلغاء الاتفاق التجاري مع المغرب، لكونه يشمل المنتجات الواردة من الصحراء"، في إشارة إلى مدن الجنوب المغربي.

هسبريس