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المغرب أول مصدر للمندرين إلى الاتحاد الأوربي طباعة إرسال إلى صديق
الخميس, 15 ديسمبر 2016 00:00

المغرب أول مصدر للمندرين إلى أسواق الاتحاد الأوربيالزراعية نت – الاخبار - أفادت نشرة صادرة عن الشبكة العالمية لمعلومات الزراعة GAIN، أن صادرات المغرب من البرتقال إلى الاتحاد الأوربي خلال الموسم الفلاحي الماضي 2015/2016 بلغت 69 ألف و697  طن، عوض 83.3 ألف طن خلال الموسم الذي قبله. وأوضح ذات المصدر،

أن جنوب إفريقيا ومصر حافظا على موقعهما ضمن كبار المصدرين للبرتقال إلى الأسواق الأوربية، تليهما المغرب والأرجنتين وأوروغواي.

 

وأضافت المنظمة التابعة لوزارة الفلاحة الأمريكية، أن الأسواق الأوربية استوردت 140 ألف و265 طن من فاكهة المندرين خلال الموسم الماضي، عوض 98 ألف و442 طن خلال موسم 2014/2015.

ويعد المغرب أول مصدر للمندرين إلى الاتحاد الأوربي هو وجنوب إفريقيا متبوعا بإسرائيل وتركيا والبيرو.

 

 

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