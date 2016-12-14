الزراعية نت – الاخبار - أكد جوزيه جرازيانو دا سيلفا، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة العالمية (فاو) أن روسيا حققت تقدما كبيرا في تطوير القطاع الزراعي، وأصبحت لاعبا مهما ضمن الأسواق الزراعية العالمية. وقال دا سيلفا في مقابلة مع "نوفوستي" الروسية، "وفقا للتوقعات، روسيا ستصبح أكبر مصدر للقمح في العالم في عامي 2016 و2017. بالإضافة إلى ذلك، نقدر أن إنتاج الحبوب الإجمالي في روسيا لعام 2016 سيصل إلى مستوى قياسي. ونلاحظ أيضا تقدما كبيرا في تطوير صناعة اللحوم والألبان في البلاد. التقرير الوطني لروسيا المتعلق بمشاكل التغذية، والمقدم لمنظمة الأغذية والزراعة، لهذا العام، يشهد بأن نوعية التغذية في البلاد، نمت نموا كبيرا".

ووفقا لغرازيانو دا سيلفا، فإن النتائج والإنجازات التي تحققت في روسيا، تعتبر مساهمة هامة لتحقيق الأمن الغذائي الوطني والعالمي.

وأشار جوزيه غرازيانو دا سيلفا، إلى أن روسيا خصصت 6 ملايين دولار، لتنفيذ مشروع (فاو)، حول الأمن الغذائي في أرمينيا وقيرغيزستان وطاجيكستان.

وأضاف قائلا: "إن بلدكم [روسيا]، مهتم بتمويل مشروع (فاو)، لمكافحة مرض الحمى القلاعية تدريجيا، في نفس المنطقة أيضا".

والجدير بالذكر أن منظمة الأغذية والزراعة، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، والمعروفة اختصارا (فاو)، هي منظمة متخصصة تقود الجهود الدولية، للقضاء على الجوع في العالم، ويقوم بإدارتها حاليا، خوسيه غرازيانو دا سيلفا. وتقدم الفاو خدماتها للدول للمتقدمة والنامية على حد سواء. وتعمل منظمة الأغذية والزراعة كمنتدى محايد، تنشط فيها كافة الدول والأمم على أساس الندية لبحث الاتفاقيات ومناقشتها. وتعتبر (فاو) أيضا، مصدرا للمعرفة والمعلومات الدقيقة، وتقدم مساعدة للبلدان النامية والبلدان التي تعيش بدايات مراحل التطور، لتنمية وتحسين أعمال الزراعة وفي الغابات ومصائد الأسماك، من أجل الوصول إلى نوعية تغذية جيدة، لتحقيق الأمن الغذائي للجميع.

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