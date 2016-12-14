الزراعية نت – الاخبار - اعلنت وزارة الزراعة عن منعها استيراد الدواجن والطيور والبيض من إيران، فيما دعت المواطنين الى اخذ دورهم والتعاون مع الجهات التنفيذية المختصة حفاظا على الثروة الوطنية الحيوانية من الدواجن. وقالت الوزارة في بيان انه "تقرر إيقاف استيراد الدواجن والطيور بأنواعها الحية والمجمدة والجارحة وطيور الزينة، فضلا عن البيض بنوعيه ( المائدة والتفقيس ) وريش الطيور وجميع المواد التي تدخل الدواجن أو منتجاتها في تركيبها، من الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

واضافت الوزارة ان "الأمانة العامة لمجلس الوزراء قد وجهت بذلك بناءا على الموقف الوبائي لمرض أنفلونزا الطيور"، مشيرة الى ان "الوزير فلاح حسن زيدان وجه دوائر وزارة الزراعة المعنية لاتخاذ اللازم وبالسرعة القصوى".

من جانبه، دعا الوكيل الفني لوزارة مهدي ضمد القيسي خلال البيان، المواطنين الى "ان يأخذوا دورهم بالتعاون مع الجهات التنفيذية المختصة حفاظا على الثروة الوطنية الحيوانية من الدواجن".

وكانت دائرة البيطرة قد تابعت إصدار منظمة الصحة الحيوانية بعد تبليغ الأمانة العامة لمجلس الوزراء بوجود حالات إصابة بمرض أنفلونزا الطيور في ايران، مما يتوجب منع استيراد البيض بأنواعه وكل مايترتب عليه من الدواجن وذلك تطبيقا لتقارير منظمة الصحة الحيوانية.

يذكر أن أنفلونزا الطيور، هو مرض فيروسي قاتل يصيب الحيوانات عموما والطيور بشكل خاص، إذ ينتشر الفيروس في دماء الطيور ولعابها وأمعائها وأنوفها فتخرج في فضلاتها التي تجف لتتحول إلى ذرات غبار متطايرة يستنشقها الدجاج والإنسان، ويعتبر الوز والحبش والبط والدجاج الأكثر إصابة بهذا الفيروس.

المصدر : السومرية نيوز