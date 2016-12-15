الزراعية نت – الاخبار - صدر حديثا مؤشر استدامة الغذاء (FSI)، التي وضعتها وحدة الابحاث الاقتصادية (EIU) مع مؤسسة باريلا للغذاء والتغذية (BCFN)، يصنف الدول على استدامة النظام الغذائي القائم من ثلاثة أركان هي: فقدان المواد الغذائية والنفايات واستدامة الزراعة، والتحديات الغذائية. يهدف المؤشر الى تشجيع صانعي السياسات لوضع قضايا انتاج الدول حسب الاولوية، وتاتي اهمية هذا المؤشر الى ازدياد عدد سكان العالم عام 2025 الى حوالي 8.1 مليار.

وسيكون الغالبية العظمى من النمو المستقبلي من البلدان النامية وهو ما اصبح يلاحظ اهمية التعامل مع الجوع وارتفاع السمنة معا. وفي الوقت نفسه، التغير المناخي الذي يسبب التحديات الجديدة لقطاع الزراعة. من خلال تسليط الضوء على أداء البلدان المختلفة وتحديد أفضل الممارسات، ومؤشر لتحديد معيارا للمقارنة للقادة في جميع أنحاء العالم إلى مرجع ولقياس التقدم المحرز في إنشاء النظام الغذائي المستدام. ووفقا للكتاب، "فإن مؤشر FSI هو أداة لصانعي السياسات والخبراء لتوجيه عملها، للطلاب أن يتعلموا، وللجمهور لضبط سلوكهم في الطعام."

تحليل المؤشر ل 20 بلدا في مجموعة ال20، التي تحافظ على أكبر الاقتصادات والتي تحتوي على ثلثي سكان العالم، وكذلك تحليل خمس دول من مناطق غير الممثلة بالمجموعة، وذلك باستخدام 58 مؤشرا مختلفا لقياس الاستدامة. حددت FSI فرنسا، واليابان، وكندا، والدول الاسكندينافية. بحيث يحافظ الاستجابة لسياسة شاملة لقضايا نفايات الغذاء والتغذية. على سبيل المثال، يطلب من محلات السوبر ماركت الفرنسية للتبرع بالحوافز الغذائية للحد من استهلاك المواد الغذائية غير الصحية.

كما ان المؤشر يسلط الضوء على الدول التي تسير بالاصلاحات الاكثر استدامة من اجل تعزيز نظامها الغذائي . هذا ويمكن تقديم المشورة للبلدان النامية من اجل استخدام الاصلاح المؤسسي لتحسين ممارسات الزراعة المستدامة. وكذلك زيادة فرص الحصول على التمويل وزيادة فرص نمو البنية التحتية بهدف التخزين والنقل للاغذية الامر الذي سيؤدي الى تعزيز كفاءة اكبر.

كما ويشمل الكتاب خيارات التصدي للانحرافات بحيث يتم التصدي للتحديات الغذائية من خلال الحملات العامة والتعليم والتدابير الضريبية على الاغذية غير الصحية وزيادة القيود على الاعلانات الخاصة بالوجبات السريعة للاطفال.