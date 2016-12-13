الزراعية نت – الاخبار - قالت مصادر مطلعة حول تصدير الدواجن من الباكستان إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بانها لا زالت في '' المنطقة الحمراء '' للسنوات ال 10 الماضية بسبب اللامبالاة من وزارة التجارة والسفارة الباكستانية في أبو ظبي. وكانت الإمارات العربية المتحدة قد فرضت حظرا على استيراد الدواجن من الباكستان في عام 2006 بعد انتشار مرض انفلونزا الطيور في باكستان. ومع ذلك، كانت الباكستان قد أعلنت انها خالية من الأمراض في عام 2008، والتي كانت معتمدة أيضا من قبل منظمة الصحة العالمية (WHO).

قامت جمعية الدواجن الباكستانية عقد اجتماعات مع كبار ضباط وزارة التجارة ووزارة الأمن الغذائي الوطني والأبحاث على مدى السنوات الثماني الماضية ولكن التقدم على رفع الحظر المفروض من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة كان بدون جدوى اطلاقا. ثم قامت جمعية الدواجن الباكستانية عقد (PPA) لقاء مع وزير التجارة المشتركة، وقار علي شاه في 24 نوفمبر 2016 واطلع منه عن خلفية هذه المسألة مع اقتراح لزيارة الوفد دولة الإمارات العربية المتحدة.

أبلغت الجمعية وزارة التجارة أن الحظر قد فرضت من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة على واردات الدواجن من باكستان منذ عام 2008 دون أي أساس. والجمعية قدمت مرة أخرى جميع الشهادات اللازمة المتعلقة بالمنتجات الدواجن خالية من الأمراض في باكستان.

وفي هذا الصدد، قامت سفارة الباكستان في أبو ظبي ببعض المساعدة من خلال المراسلات مع وزارة البيئة في دولة الإمارات والمياه. وقدمت أوراق المقررة لإحالتها من قبل بعثة إلى الجهات المعنية. ومع ذلك، ليس هناك أية خطوة إيجابية على رفع العقوبات من قبل الجهات المعنية.

وصلت الجمعية إلى استنتاج مفاده أن جماعات الضغط القوية في الإمارات العربية المتحدة تعمل ضد باكستان ويضر مصالحها الاقتصادية من خلال عدم السماح لمنتجات الدواجن دخول سوق الإمارات العربية المتحدة. وخاصة بوجود الهنود في المنظمات الإمارات العربية المتحدة، ويخلق الهنود عقبات في محاولات إقناع السلطات بأن صادرات الدواجن من باكستان خالية من المرض.

والمحاولات التي بذلت حتى الآن لم تثمر حتى الآن أي نتيجة.

الجمعية هي ترى أن زيارة وفد رسمي من وزير التجارة أو أي مسؤول رفيع المستوى الآخر من وزارة التجارة أو هيئة تنمية التجارة في باكستان سيوفر فرصة للمصدرين لشرح موقفهم لسلطات الإمارات العربية المتحدة.

"لقد كتبت الجمعية الآلاف من الرسائل إلى الوزارات المعنية والسفارة خلال السنوات العشر الماضية. وقال إن الدواجن من الهند وقد حظرت ثلاث مرات منذ عام 2006 بسبب انفلونزا الطيور ولكن تم رفع الحظر مع الجهود التي تبذلها الحكومة الهندية. من ناحية أخرى الحكومات الباكستانية المتعاقبة لم تتمكن من رفع الحظر في الشرق الأوسط.