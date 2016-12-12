الزراعية نت – الاخبار - أكد عبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أن هناك تحركاً من جانب المجلس للتوسع فى الكميات المصدرة من الفاكهة المصرية بفتح أسواق جديدة مثل دول جنوب شرق آسيا «تايلاند والفلبين، وفيتنام»، بالإضافة إلى دولة اليابان التى سوف تحقق فرصاً كبيرة فى الصادرات، وأوضح «الدمرداش» أن صادرات مصر من الموالح المصرية قد تضاعفت خلال السنوات التسع الماضية وتحديداً إلى دولة الصين، حيث ارتفع حجم الموالح من 400 طن فى موسم 2007 - 2008 إلى 9240٪ فى موسم 2015 - 2016 لتصل إلى 1٫36 مليون طن.

وأشار الدمرداش إلى أن الطلب متزايد من الصين على الموالح المصرية، بما فى ذلك اليوسفى والجريب فروت والليمون والبرتقال الذى يشكل الغالبية من هذه الصادرات الذى يبلغ 34 ألف طن، وجاء الجريب فروت فى الترتيب الثانى بكمية بلغت 1300 طن خلال موسم 2015 - 2016.

وأكد الدمرداش أن أمريكا قد صنفت مصر كأكبر دولة مصدرة للبرتقال فى العام قبل الماضى، حيث بلغت صادرات مصر من الموالح ما يقرب من 1٫5 مليون طن خلال موسم 2015 - 2016.

24 نيوز