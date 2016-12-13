الزراعية نت – الاخبار - ينظم مركز الاستشارة الفلاحية المغربي الألماني (CECAMA)، والفدرالية البينمهنية المغربية للحليب (FIMALAIT )، ندوة حول: "سلسلة القيم للحليب"، 15 ديسمبر\كانون الأول 2016 ، في معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة في الرباط,

وأضاف عبد الرحمن بن لكحل، مدير الفدرالية البينمهنية: "تحسين ظروف إنتاجية تربية الأبقار الحلوب ودخل المربيين، يعتبر في صميم اهتمامات تطوير سلسلة الحليب، كما يؤكد منظمي الندوة على أهمية تعزيز السلسلة خاصة على صعيد الإنتاج لضمان تنميتها المستدامة، وكذلك على صعيد التحويل، لصالح المستهلك".

وأفاد المصدر نفسه أن المداخلات الأساسية التي سيتم التطرق إليها ستهم في دعم سياسة إنتاج الكلأ وتغذية الأبقار الحلوب التي ترتبط أساسًا بتوفر المياه خاصة في الظروف المناخية الصعبة، كالتي شهدها المغرب عام 2016، كما سيتم التطرق إلى إشكالية جودة الحليب ومنتجاته، انطلاقًا من نظافة الإسطبلات، مرورًا بمراكز جمع الحليب مع الأخذ في عين الاعتبار انتظارات مصنعي الحليب والمتطلبات القانونية في مجال تتبع مسار المنتوج و حماية المستهلك.

وأشار لكحل إلى أنه سيتم تنشيط هذه الندوة من طرف خبراء دوليين وممثلي القطاع العام و الخاص بالمغرب، من طرف وزارة الفلاحة و الصيد البحري، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والفدرالية البيمهنية المغربية للحليب والفدرالية الوطنية لمربي الماشية منتجي الحليب و الفدرالية الوطنية لصناعة الحليب.

وأوضح كلاوس جولدنك ""KLAUS GOLDNICK مدير مركز الاستشارة الفلاحية المغربي الألماني في سيدي سليمان: تندرج هذه الندوة في إطار الشراكة بين وزارة الفلاحة الألمانية ونظيرتها في المغرب وبالتالي في برنامج "CECAMA"، منذ أوائل 2016، فإن المركز دمج في برنامجه التكويني قطاع تربية الأبقار الحلوب والتزم بالتأهيل المهني لمربي الماشية بمختلف الأصناف".

يذكر أن سلسلة الحليب في المغرب تهم حوالي 300000 مربي الأبقار الحلوب، حيث أن 90 في المائة منهم يستغل أقل من 10 رؤوس، يهدف عقد البرنامج لتنمية سلسلة الحليب بلوغ 4 مليار لتر في حدود سنة 2020، ما يعادل زيادة بـ1,55 مليار لتر، مقارنة مع عام 2015، وزيادة رقم المعاملات ليصل إلى 23 مليار درهم. وعلاوة على الاستثمارات في الضيعات الكبيرة، فإن تأطير إدماج المربيين الصغار و المتوسطين في سلسلة قيمة فعالة، يظل أساسي وضروري للوصول إلى الأهداف الطموحة المحددة.

وللإشارة تم إنشاء مركز الاستشارة الفلاحية المغربي ـ الألماني "CECAMA"، منذ عام 2013، في إطار اتفاقية بين وزارتي الفلاحة الألمانية والمغربية، وذلك من أجل مواكبة أهداف مخطط المغرب الأخضر، ويهدف المركز إلى رفع مردودية الإنتاج الفلاحي وتثمين وتطوير الكفاءات البشرية في القطاع. و ذلك عبر التكوين المستمر الفضاءات التجريبية، منذ إنشاء المركز وإلى أواخر عام 2016، تم انجاز 8 فضاءات تجريبية وتكوين ما يزيد عن 3000 مستفيد من فلاحين، ومستشارين تقنيين.

المغرب اليوم