الزراعية نت - الاخبار - طرح صندوق التنمية الزراعية عشر مبادرات لتطوير القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق أفضل وسائل التمويل المستدام، بينها استهداف رفع الإنتاج الزراعي من 30 ألف طن حالياً إلى 100 ألف طن عام 2020 من خلال تمويل يقدر بمليار ريال. وقال منير بن فهد السهلي مدير عام الصندوق، "إن الصندوق قدم 48 مليار ريال قروضاً تنموية ميسرة للقطاع الزراعي منذ إنشائه حتى نهاية 1437هـ"، مشيرا إلى أنه جرى الانتهاء من صياغة الاستراتيجية الجديدة التي تتماشى مع "الرؤية المستقبلية للمملكة 2030"، وبرنامج التحول الوطني 2020. جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة في لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالتعاون مع الصندوق بحضور رئيس اللجنة المهندس ماجد بن حمد ، وجمع من المستثمرين الزراعيين، حيث تم عرض عناصر وأهداف الاستراتيجية الجديدة وما تضمنته من عشر مبادرات، وتقديم أفضل الخدمات للمستثمرين الزراعيين في كافة مناطق المملكة. وأوضح، أن الورشة تأتي في إطار التعاون البناء بين اللجنة والصندوق من أجل العمل المشترك، لتعزيز القطاع الزراعي والحفاظ على الموارد الطبيعية للمملكة خصوصاً موارد المياه ورفع مستوى رعاية المستثمرين الزراعيين. وتولى مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي في الصندوق الدكتور حواس التمياط تقديم عرض مفصل حول عناصر الاستراتيجية الجديدة والمبادرات العشر التي تطرحها وتتوافق مع "رؤية 2030" وبرنامج 2020، التي تستهدف مواجهة التحدياتالزراعية التي تواجه المملكة من خلال إعادة هيكلة الصندوق وتقديم أفضل وسائل التمويل المستدام للقطاع الزراعي والمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي، والحفاظ على الموارد الطبيعية. ولفت التمياط إلى أن الاستراتيجية رصدت أهم التحديات الراهنة في قطاع الأمن الغذائي ومن أبرزها ارتفاع معدل النمو السكاني والمتوقع أن يقفز بعدد سكان المملكة إلى 38 مليون نسمة بحلول عام 2030، وهو ما يفرض صياغة استراتيجيات ملائمة لتوفير الاحتياجات الغذائية وتقليل الزيادة في الواردات الغذائية المترتبة على الزيادة السكانية، كما تتمثل التحديات في توفير الدعم والتمويل لمواجهة استهلاك المياه المتزايد في الإنتاج الزراعي البالغ 83 في المائة، إضافة إلى تبني التقليل من إنتاج المحاصيل المستهلكة للمياه. وقال "إن إحدى مبادرات الاستراتيجية تستهدف رفع إنتاج الدواجن لتغطية 60 في المائة من حجم الاستهلاك بنهاية الخطة "2020" من 42 في المائة حالياً بتمويل يقدر بـ 1.5 مليار، ورفع كفاءة إنتاجية هكتار الأراضي من 25.7 طن حالياً إلى 33.6 طن في 2020، بتمويل 1.25 مليار". كما لفت إلى أن الاستراتيجية تستهدف تحقيق التوازن بين أولويات السياسة الزراعية وأهداف استدامة تمويل الصندوق، وقال "إن الصندوق يستهدف تقليص حجم القروض المتعثرة البالغة 2.5 مليار ريال من خلال تأسيس إدارة للمخاطر، ووحدة متخصصة لإدارة الخزينة "التدفقات المالية"، وكشف أن الصندوق سيتبنى برنامجاً للتسهيلات الائتمانية بالتعاون مع المصارف مقابل ضمان الصندوق كامل مبلغ التسهيلات. الاقتصادية RSS خاصية التعليقات إظهار/إخفاء التعليقات



