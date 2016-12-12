الزراعية نت – الاخبار - فيما أوقف مزارعو وادي الأردن إضرابهم بعد التوصل الى تفاهم مع الحكومة بتعليق قراري وقف استقدام العمالة الوافدة ووقف تحميل البرادات الأجنبية للخضار الأردنية، أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال محمد المومني "أن الحكومة لن تفتح باب الاستقدام، فهناك مافيات لتصاريح العمل".

وقال المومني، في مؤتمر صحفي عقده "إنه من غير المعقول أن تكون لدينا نسبة بطالة عالية ونفتح باب استقدام العمالة".

وكان اتحاد مزارعي وادي الأردن قد وجه دعوة للمزارعين في وقت سابق لوقف توريد الخضار الى الأسواق المركزية للخضار احتجاجا على "التهميش الحكومي المتعمد" لمشاكل القطاع الزراعي.

وأكد رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان الخدام، أن المزارعين قرروا وقف الإضراب العام، الذي كان من المقرر البدء به صباح يوم أمس بعد اجتماع عقد في مجلس النواب جمع كل الأطراف، مضيفا "حصلنا على تعهد حكومي بالسماح باستقدام 10 آلاف عامل زراعي، وتعليق قرار وقف تحميل البرادات الأجنبية للخضار الأردنية".

وأشار الخدام الى أن الاجتماع الذي امتد الى ساعة متأخرة من مساء الأحد الماضي شكل لحظة مفصلية للقطاع الزراعي، الذي يعاني من ظروف صعبة جدا، مثمنا للحكومة استجابتها لمطالب المزارعين بالسماح باستقدام العمالة الوافدة الزراعية ووقف قرار منع البرادات الأجنبية، لما سيحققه من دعم للقطاع وجميع مكوناته.

ووجه الخدام شكره لرئيس مجلس النواب ورئيس وأعضاء اللجنة الزراعية النيابية على موفقهم المشرف بالوقوف الى جانب المزارع، مؤكدا أن رئيس مجلس النواب أبلغه بقرار الحكومة بتعليق القرارات الحكومية الى ألحقت أضرارا بالغة بالمزارعين وكبدتهم خسائر فادحة.

وقال بيان صادر عن الهيئات والمؤسسات والاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية عقب اجتماع عقدته في نقابة المهندسين الزراعيين "إن رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة أبلغنا بعد اللقاء الموسع في مجلس النواب برئاسته وحضور وزراء الزراعة والمياه والعمل والنقل وأمين عام سلطة وادي الأردن وأمين عام وزارة العمل ومدير عام هيئة النقل والنائب خالد الحياري وأعضاء اللجنة الزراعية والنواب من اللجان الأخرى ورؤساء الهيئات والمؤسسات والاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية، بموافقة الحكومة على استقدام عشرة آلاف عامل للقطاع الزراعي".

وأضاف البيان أنه وبناء على قرار الحكومة، فقد قررت الهيئات والمؤسسات والاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية تعليق قرار التوقف عن العمل أمس، وتشكيل لجنة من وزارة العمل والهيئات والمؤسسات والاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية لمتابعة تنفيذ القرار.

وأكدت أنها ستبقى في حالة انعقاد متواصل لمتابعة تنفيذ القرار بعدالة وبما يحفظ حق الوطن

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