الزراعية نت – الاخبار - توجه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عصام فايد إلى تونس للمشاركة في فعاليات المؤتمر الذي يعقده الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد" لإطلاق التقرير الخاص بالتنمية الريفية 2016 لإقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا وأوروبا. وأكد فايد في تصريح قبيل مغادرته على العلاقة المتميزة بين مصر والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، باعتباره من أهم شركاء مصر في التنمية، مشيراً إلى أن هناك مشروعا جديدا يتم إعداده حاليا بمعرفة الصندوق الدولي عن التنمية الريفية المتكاملة بمحافظة مطروح وواحة سيوة لخدمة صغار المزارعين والبدو ، لتقديم العون الفني وخدمات التمويل لهم.

وقال إن المشروع يشمل أيضا أنشطة حصاد المياه وتنمية الوديان، فضلا عن النهوض بالثروة الحيوانية وتنمية زراعات الزيتون، مشيرًا إلى أن الإيفاد أدرج مبلغا يقدر بـ 65 مليون دولار للمساهمة في هذا المشروع.

ومن المقرر أن يستعرض وزير الزراعة خلال المؤتمر، بعض ملامح استراتيجية التنمية الزراعية في مصر 2030، والتي ترتكز على الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية المتاحة لتحقيق معدل نمو زراعي يصل إلى حوالى 4% سنويا، للعمل على تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من المحاصيل الغذائية الاستراتيجية، فضلاً عن زيادة الصادرات التي تتمتع فيها مصر بميزة نسبية وتنافسية مثل القطن ومحاصيل الخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية وزهور القطف.

المصد : وكالات