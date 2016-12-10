الزراعية نت – الاخبار - قال مدير عام صندوق التنمية الزراعية منير بن فهد السهلي إن الصندوق قدم 48 مليار ريال كقروض تنموية ميسرة للقطاع الزراعي منذ تأسيسه عام 1382هـ حتى نهاية 1437هـ، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي. جاء ذلك في كلمة للسهلي ألقاها خلال ورشة العمل التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة في لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالتعاون مع الصندوق بحضور رئيس اللجنة المهندس ماجد بن حمد الخميس، وجمع من المستثمرين الزراعيين، حيث تم عرض عناصر وأهداف الصندوق الزراعي الاستراتيجية الجديدة وما تضمنته من 10 مبادرات تستهدف تحقيق أفضل وسائل التمويل المستدام للحفاظ على الموارد الطبيعية، وتقديم أفضل الخدمات للمستثمرين الزراعيين في مختلف مناطق المملكة.

وتأتي الورشة ضمن التعاون البناء بين اللجنة والصندوق من أجل العمل المشترك لتعزيز القطاع الزراعي والحفاظ على الموارد الطبيعية للمملكة وخصوصاً موارد المياه ورفع مستوى رعاية المستثمرين الزراعيين.

وقدم مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي في الصندوق الزراعي الدكتور حواس التمياط عرضًا مفصلًا حول عناصر الاستراتيجية الجديدة والمبادرات العشرة التي تطرحها وتتوافق مع رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، مبينًا إنها تستهدف مواجهة التحديات الزراعية التي تواجه المملكة من خلال إعادة هيكلة الصندوق وتقديم أفضل وسائل التمويل المستدام للقطاع الزراعي والمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي، والحفاظ على الموارد الطبيعية.

ولفت التمياط النظر لى أن الاستراتيجية رصدت أهم التحديات الراهنة في قطاع الأمن الغذائي ومن أبرزها ارتفاع معدل النمو السكاني والمتوقع أن يقفز بعدد سكان المملكة إلى 38 مليون نسمة بحلول عام 2030، وهو ما يفرض صياغة استراتيجيات ملائمة لتوفير الاحتياجات الغذائية وتقليل الزيادة في الواردات الغذائية المترتبة على الزيادة السكانية، بجانب تناول التحديات المتمثلة في توفير الدعم والتمويل لمواجهة استهلاك المياه المتزايد في الإنتاج الزراعي والبالغ 83%، إضافة لتبني التقليل من إنتاج المحاصيل المستهلكة للمياه.

وأفاد أن إحدى مبادرات الاستراتيجية تستهدف رفع الإنتاج الزراعي من 30 ألف طن حالياً إلى 100 ألف طن عام 2020 من خلال تمويل يقدر بمليار ريال، ورفع إنتاج الدواجن لتغطية 60% من حجم الاستهلاك بنهاية الخطة (2020) من 42% حالياً بتمويل يقدر بـ 1.5 مليار، ورفع كفاءة إنتاجية هكتار الأراضي من 25.7 طناً حالياً إلى 33.6 طناً في 2020، بتمويل 1.25 مليار.

وبين أن الاستراتيجية تستهدف تحقيق التوازن بين أولويات السياسة الزراعية وأهداف استدامة تمويل الصندوق الذي يستهدف تقليص حجم القروض المتعثرة والبالغة 2.5 مليار ريال من خلال تأسيس إدارة للمخاطر، ووحدة متخصصة لإدارة الخزينة (التدفقات المالية)، موضحًا أن الصندوق يتبنى برنامجاً للتسهيلات الائتمانية بالتعاون مع البنوك مقابل ضمان الصندوق لكامل مبلغ التسهيلات.

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