الزراعية نت – الاخبار - تسعى إسرائيل إلى تعزيز علاقاتها السياسية مع القارة الإفريقية، من خلال بوابة "الزراعة"، حيث تعتبر أنها تمتلك تجربة في هذا المجال، بالإمكان أن تنقلها إلى دول القارة السمراء. وفي هذا الصدد، نظمت وزارة الخارجية الإسرائيلية، مؤتمرا بحضور وفود إفريقية، يتحدث حول التجربة الإسرائيلية في تعزيز الإنتاج الزراعي المستدام في المناطق الجافة وشبه الجافة.

وقالت "الخارجية" الإسرائيلية، في تصريح إن 5 وزراء زراعة أفارقة، وصلوا إلى إسرائيل للمشاركة في أعمال المؤتمر. ولفتت إلى أن الدول المشاركة في المؤتمر الذي عقد في القدس الغربية، هي ليبريا، السنغال، سيراليون، الرأس الأخضر، توغو، إلى جانب مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى من التجمع الاقتصادي لدول افريقيا الغربية.

وأشارت "الخارجية"، إلى أن التجمع الاقتصادي لدول افريقيا الغربية، يضم 15 دولة هي: بنين، بوركينا فاسو، الرأس الأخضر، كوت ديفوار، غامبيا، غانا، غينيا، غينيا بيساو، ليبيريا، مالي، النيجر، نيجيريا، سيراليون والسنغال وتوغو.

وقالت الوزارة:" هذا أول اجتماع وزاري يهدف للجمع ما بين وزراء زراعة ومسؤولين حكوميين رفيعي المستوى من بلدان التجمع الاقتصادي لدول افريقيا الغربية مع نظرائهم الإسرائيليين لتبادل وجهات النظر حول التحديات وأفضل الممارسات بشأن جدول أعمال التنمية الزراعية والريفية".

وأضافت:" هذا يمثل منصة لخلق وتعزيز الشراكات والتعاون من أجل التمكين من تنفيذ خطط العمل الوطنية للتنمية".

ووصف السفير غيل هاسكيل، مدير الوكالة الإسرائيلية للتعاون والتنمية الدولية التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية المؤتمر الوزاري بأنه "الأول من نوعه ".

وأضاف:" التعاون ما بين الدول له أهمية قصوى لتعزيز التعاون وتبادل المعلومات عبر الحدود لتحقيق التنمية المستدامة باعتبارها جزءا لا يتجزأ جزء من جدول أعمال التنمية الدولية لعام 2030".

وتابع هاسكيل:" القطاع الزراعي نفسه يواجه في الوقت الحاضر مجموعة من الأهداف المعقدة، بما في ذلك: إنتاج المزيد من الغذاء من نوعية أفضل مع استخدام كميات أقل من المياه، وإنتاج الوجبات الغذائية المستدامة من أجل الحد من سوء التغذية، وتطبيق التكنولوجيات النظيفة التي من شأنها ضمان الاستدامة البيئية".

وقد بدأت إسرائيل في الأشهر الأخيرة حراكا واسعا باتجاه إفريقيا، حيث زار رئيس الوزراء الإسرائيلي في شهر يوليو/تموز الماضي 4 دول إفريقية هي اوغندا وكينيا ورواندا واثيوبيا.

وفي ذات الشهر زار مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية السابق دوري غولد، تشاد والتقى رئيسها إدريس ديبي إنتو.

كما وقعت إسرائيل وغينيا في شهر يوليو/تموز الماضي اتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بعد توقف استمر 49 عاما.

وأعلن نتنياهو الذي التقى في نيويورك في سبتمبر/أيلول الماضي مع الرئيس السنغالي، نيته القيام بجولة ثانية في إفريقيا دون أن يحدد موعدها او الدول التي ستشملها.

وتسعى إسرائيل من خلال تقاربها مع افريقيا إلى كسر التأييد الكبير الذي يحصل عليه الفلسطينيون من هذه الدول في مؤسسات الأمم المتحدة.

وفي هذا الصدد قال نتنياهو في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي" إن الأغلبية التلقائية في الأمم المتحدة تستند، أولا وقبل كل شيء، على الكتلة الأفريقية، إنها ليست سوى مسألة وقت قبل أن نفتت هذه الأغلبية ونحركها من جانب إلى آخر؛ هذا هو تغيير كبير جدا في الوضع الدولي تجاه إسرائيل".

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