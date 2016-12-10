الزراعية نت – الاخبار - أصدرت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية قرارا بحظر استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم مؤقتا من كرواتيا والهند والنمسا وذلك بسبب ظهور مرض انفلونزا الطيور. وأوضحت الهيئة في بيان أنها أصدرت «قراراً موقتا بحظر استيرادها من الهند بسبب مرض انفلونزا الطيور ومن النمسا بسبب مرض انفلونزا الطيور شديد الضراوة».

وأكدت على «ضرورة خضوع جميع الإرساليات حسب نوعها للشروط والضوابط التي تصدرها إدارة الصحة الحيوانية بالهيئة العامة للزراعة وفقا لإجراءات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ونظام الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والإجراءات المنصوص بها في لائحة نظام الحجر البيطري بدولة الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي».

وأضافت إنه «سوف يتم رفض الإرساليات المصابة بأي من الأمراض الوبائية والمعدية بعد فحص العينات بمختبر الهيئة على أن يكلف المستورد بإعادة الطيور والحيوانات المصابة الى الجهة التي وصلت منها على نفقته الخاصة دون تحمل الهيئة أي مسؤولية».

وتابعت إن «القرار جاء على ضوء تقارير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية التي تفيد بظهور مرض انفلونزا الطيور في كل من كرواتيا والهند والنمسا».

الان الكويتية