الزراعية نت – الاخبار - رفعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، الحظر عن استيراد الحيوانات الحية من الأغنام (ضان, ماعز) والأبقار لغرض الذبح (فقط), من جمهورية جنوب إفريقيا ما عدا منطقتي (LIMPOPO MPUMANGA) شريطة أن تصحب كل إرسالية بشهادتين صادرتين من الجهات الحكومية المختصة. وتبينت الوزارة، أن الشروط الواجب توافرها في الشهادتين هي: شهادة منشأ متضمنة مصدر المواشي (المنطقة, الولاية, المحافظة, المدينة), وشهادة صحية بيطرية تتضمن أن جميع المواشي تم حجرها لفترة لا تقل عن 30 يوماً وتم تحصينها في اليوم (السابع) من حجرها ضد مرض حمى الوادي المتصدع باللقاح الحي المضعف (SMITHBURN) المستخدم بالمملكة, وإرفاق ما يثبت أن الجهات المختصة في جنوب أفريقيا بدأت بالإشراف المباشر على حجر المواشي لضمان تطبيق جميع الاشتراطات والمتطلبات الخاصة بتصدير المواشي الحية إلى المملكة والمعمول بها دولياً, وأن مصدر المواشي المصدرة للمملكة تم جلبها من المناطق الخالية من أي اندلاعات بمرض الحمى القلاعية.

كما يشترط أن تكون جميع المواشي خالية من الأمراض المعدية والوبائية الواردة في القائمة التابعة للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) وأنها فحصت يوم الشحن ولم يلاحظ عليها أعراض لأي مرض, وترقيم جميع المواشي (EAR TAGS) الواردة للمحجر, وتطبيق عمليات التطهير اللازمة لحظائر ومكونات المحجر بالمطهرات المعروفة ذات الفاعلية بعد كل دفعة, كما يشترط أثناء النقل أن يكون نقل المواشي بشكل مباشر لموانئ المملكة عبر وسائل نقل ملائمة ومستوفاة لجميع الاشتراطات المعمول بها دولياً ومن ضمنها إجراءات الرفق بالحيوان, وتطبيق جميع الاشتراطات الصحية لوسائل النقل من ضمنها رش المبيدات الحشرية والمطهرات المعروفة ذات الفاعلية العالية قبل شحنها .

وأكدت الوزارة أن جميع الإرساليات ستخضع حين وصولها لمنافذ المملكة إلى التعليمات والإجراءات المحجرية الصادرة من هذه الوزارة المنظمة لاستيراد الحيوانات الحية بما يتماشى مع نظام قانون الحجر البيطري في مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية بالمملكة, مشيرة إلى أنه تم إبلاغ هذا القرار للمحاجر الحيوانية بمنافذ المملكة المختلفة وباقي الجهات الحكومية ذات العلاقة.

المصدر : وكالات