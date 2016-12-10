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المغرب: الامطار الاخيرة تبشر بموسم فلاحي جيد طباعة إرسال إلى صديق
السبت, 10 ديسمبر 2016 00:00

المغرب: الامطار الاخيرة تبشر بموسم فلاحي جيدالزراعية نت – الاخبار - أفادت وزارة الفلاحة والصيد البحري بأن التساقطات المطرية التي سجلت مؤخرا بمختلف جهات المملكة والتي فاقت المعدل المسجل مقارنة بسنة عادية تبشر بموسم فلاحي جيد. وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أنه تم تسجيل متوسط تساقطات تراكمي وطني قدر، إلى غاية 5 دجنبر الجاري في الساعة السادسة صباحا، بنحو 140 ملم، أي يزيادة تقدر ب 22 في المائة مقارنة مع سنة عادية (114,7 ملم)، و107 في المائة، مقارنة بالموسم الماضي (67,4 ملم) في نفس التاريخ.

وكانت الوزارة قد أعلنت متم شهر نونبر الماضي بأن التساقطات المطرية التي سجلت وقتئذ بمختلف جهات المملكة فاقت المعدل المسجل في سنة عادية، مما يعزز آفاق موسم فلاحي جيد ذي مؤشرات واعدة.

 

 

 

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