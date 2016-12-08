الزراعية نت – الاخبار - بحث وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات مع السفير الكويتي في عمان الدكتور حمد الدعيج التعاون الثنائي في المجال الزراعي . وابدى السفير الكويتي استعداه تسهيل مرور البرادات الاردنية بالاراضي الكويتية وزيادة الاستثمار في المجال الزراعي وتفعيل عمل اللجنة الزراعية الاردنية الكويتية وجذب المزيد من الاستثمارات الكويتية في الاردن في المجال الزراعي وزيادة التعاون بين القطاع الخاص في البلدين وخصوصاً في مجال اقامة مصنع لتجفيف البندورة وتصديرها كون هذا المنتج مطلوباً في الاسواق الخارجية لذلك بحث زيادة الصادرات من الاغنام للسوق الكويتية وتسهيل الاجراءات الفنية اللازمة.

كما بحث الحنيفات مع السفير العماني خميس الفارسي التعاون الثنائي في المجال الزراعي وزيادة الصادرات للسوق العمانية وخصوصاً في فصل الشتاء وتبادل الخبرات في مجال الزراعي بين البلدين كذلك تصدير زيت الزيتون للسوق العمانية .

وبحث الحنيفات مع السفير المصري طارق عادل سبل تطوير التعاون في المجال الزراعي وتفعيل عمل اللجان المشتركة وزيادة التبادلية في التصدير وخصوصا تصدير الدجاج للسوق المصرية وزيادة تفعيل التعاون بين القطاع الخاص في البلدين.