الزراعية نت – الاخبار - أكدت منظمة عالمية نجاح برنامج الأمن الحيوي للاستزراع المائي في المملكة. وركز تقرير نشرته مجلةGlobal Aquaculture» Advocate»، في عددها الأخير في تقرير نشرته بعنوان «تطوير المملكة العربية السعودية لاستراتيجية أمن حيوي فعالة في صناعة.. استزراع الروبيان» على تبنّي صناعة استزراع الروبيان في المملكة استراتيجيات أمن حيوي رائدة على مستوى العالم، وما يشكله ذلك من نقلة نوعية للصناعة، أظهرت فعالية الاستراتيجيات في إنتاجية عام 2015 والإنتاجية المتوقعة لعام 2016.

وأشار تقرير المجلة التي تصدر عن منظمة GAA العالمية، إلى أن الخطوات والجهود، التي بذلت في هذا الصدد، سخرت الإمكانات العلمية والفنية بالتعاون مع مختبر عالمي لضمان سير عمل الاستراتيجية، وتوفير الكوادر والخبرات، والتعاون مع القطاع الخاص، وإنشاء برنامج الأمن الحيوي الفعال الخاص باستزراع الروبيان، الذي يعكس تأثير ذلك على الإنتاجية التي وصلت إلى كميات تاريخية في المملكة وبحالة صحية سليمة.

وتهتم مجلةGlobal Aquaculture» Advocate» بأفضل الوسائل لتغذية الإنسان من خلال استزراع مائي مستدام، وتطوير تشغيل مشاريع الاستزراع المائي وسبل البيع وخدمات التغذية والمستهلكين.

بدوره، أكد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة السمكية المهندس أحمد العيادة، أن برنامج الأمن الحيوي «يحظى بأهمية قصوى لمشاريع وبرامج الاستزراع المائي في المملكة، ويعد العمود الفقري لمدى نجاح وضمان استمرارها، إذ يسهم بمنع أية خسائر أو عدوى الأمراض أو التلوث البيئي». وأوضح العيادة أن البرنامج «وطني طموح يهدف للمحافظة على استدامة عمل المشاريع والحد من مخاطر الإصابة بالأمراض الخطرة، ولا سيما الفايروسية منها، التي تشكل تحدياً كبيراً أمام مشاريع الاستزراع المائي من خلال تطبيق بروتوكول الأمن الحيوي والالتزام بتوجيهات فريق المتابعة وإجراءات المراقبة والمسح والتحاليل الدورية».

وأكد أن الاستزراع المائي أحد الخيارات المهمة، تماشياً مع رؤية المملكة 2030، ويأتي عندما يتم تطويره وتحويله إلى صناعة حقيقية تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وكشف العيادة في كلمة ألقاها خلال افتتاح المنتدى الثاني لمتطلبات التحالف العالمي لأفضل ممارسات الاستزراع المائي في المملكة، الذي عقد في الرياض أخيراً، أن «المملكة ستكون في نهاية عام 2018 الدولة الأولى عالمياً التي حصلت مشاريعها على شهادة أفضل ممارسات الاستزراع المائي من التحالف العالمي للاستزراع المائي».

الحياة