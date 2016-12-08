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السعودية: 6 ملايين دعما لمزارعي التمور طباعة إرسال إلى صديق
الخميس, 08 ديسمبر 2016 00:00

السعودية: 6 ملايين دعما لمزارعي التمورالزراعية نت – الاخبار - بدأت الإدارة العامة للزراعة بمنطقة القصيم صرف إعانة التمور لمزارعي منطقة القصيم لعام 1435/ 1436، وذلك للإدارة العامة وفروعها بالمنطقة. وبلغ إجمالي مبلغ الإعانة 6 ملايين ريال. صرح بذلك مدير عام الإدارة العامة للزراعة بالمنطقة المهندس سلمان بن جارالله الصوينع، مبينا أن عدد المزارع المستحقة للإعانة بلغ 3357 مزرعة انطبقت عليها شروط الإعانة السنوية لمنتجي التمور. ودعا الصوينع المزارعين إلى مراجعة الفروع التابعين لها، مصطحبين معهم الأوراق اللازمة، إضافة إلى رقم الحساب البنكي (الآيبان) مصدقا من البنك، وذلك لاستكمال صرف الإعانة لهم آليا، وإيداع المبالغ في حساباتهم حسب المتبع. وأعرب الصوينع باسمه ونيابة عن مزارعي المنطقة عن شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين لدعم المزارعين في جميع المجالات.

 

 

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