الزراعية نت – الاخبار - قال الناطق الاعلامي لوزارة الزراعة الدكتور نمر حدادين ان المهرجانات والمعارض الزراعية ومنها مهرجان الزيتون السابع عشر تعد نافذة تسويقية للمنتجات الزراعية الطبيعية والمنتجات الموروثة التي لا تتوفر الا في المهرجانات أو المعارض الزراعية واضاف في تصريح صحفي ان المهرجان الذي اختتم اعماله اليوم شهد اقبالا من المشترين مشيرا الى ان قيمة المبيعات بلغت نحو نصف مليون دينار اردني .

وتوفر المعارض النفع والفائدة لصغار المنتجين والجمعيات التعاونية او الافراد وتفسح المجال امامهم لعرض المنتجات كونها تسهم في دعمهم وتحسين مستويات الدخل والمعيشة لهم .

وتعد المعارض مكانا لترويج المنتج الزراعي وتغذية لقنوات التواصل بين الباعة والمشترين، مبينا ان قطاع المعارض يوفر فرصا للوظائف الدائمة والمؤقتة والعديد من الدول تعتمد عليها في تسويق منتجاتها واجراء التبادلات التجارية الزراعية والصفقات وزيادة الاستثمار .

وكالات