الزراعية نت – الاخبار - يتواصل موسم الزراعات الكبرى بنسق حثيث. وقد شهدت هذه السنة اقبالا هاما على زراعة السلجم ٲو ما يُعرف بالكولزا، لما سجلته من نتائج مُشجّعة سواء للفلاح ٲو المستهلك ٲو الإقتصاد. وتعمل وزارة الفلاحة والموارد المائية على بلوغ سقف مساحة زراعة الكولزا نحو 4 آلاف هكتار مقابل 1379 هك للموسم الفارط، موزعة بمختلف الولايات وأهمها بنزرت وباجة ومنوبة وزغوان ونابل والكاف. وقد بينت الاحصائيات ٲنّ توسيع التداول الزراعي بين السلجم والحبوب يساهم في تحسين مردودية قطاع الحبوب على الأقّل بنسبة 20% ويقلّص اصابتها بالأمراض.

تسهيلات لفائدة الفلاحين

وفي هذا المجال، وبالتعاون مع وزارة الفلاحة والموارد المائية، تعمل شركة Carthage Grains على توعية الفلاحين بأهمية هذه الزراعة وتقديم مختلف التسهيلات والتشجيعات للاستفادة من مردوديتها. ذلك انها توفر افضل بذور الكولزا، وتلتزم بشراء المحصول بسعر يفوق حتى السعر المتداول عالميا. كما تضع على ذمّة الفلاحين مجموعة من الخبراء لمرافقتهم وإنجاح موسمهم الزراعي.

فوائد متعددة

تُستخدم الكولزا في استخراج الزيوت، إذ يُعد زيت السلجم عنصرا هاما للتغذية الصحية فإلى جانب احتوائه على فيتامين (ه) يحتوي على اوميغا 6 واوميغا 3. كما تستخدم الكولزا في صناعة العلف ويتميز باحتوائها على كميات كبيرة من البروتين وبذلك يوفر الفلاح علفا ذو جودة عالية للماشية والطيور وحتى الأسماك، وبسعر تفاضلي.

ليدرز العربية