الزراعية نت – الاخبار - هدد مزارعون وجمعيات زراعية بالتوقف عن إنتاج الخضار وتوريدها الى الأسواق المركزية احتجاجا على قرارات وزارة النقل حول البرادات الأجنبية وقرار وزارة العمل حول وقف العمالة الوافدة. وجاءت تهديدات ممثلي القطاع الزراعي في اجتماع لهم في مقر نقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه ويبدأ التوقف عن الإنتاج بدءا من يوم الخميس المقبل.

وطالبت نحو ثماني جهات تمثل القطاع الزراعي الأردني بتعليق قراري وزير العمل (المتعلق بوقف استقدام العمالة الوافدة للقطاع الزراعي) ووزير النقل (المتعلق بآلية عمل البرادات الأجنبية داخل الأردن). />وأكد رئيس اتحاد مزارعي وادي الاردن عدنان خدام أن عددا من الجمعيات واتحادات المزارعين الرئيسة عقدت اجتماعا لتدارس أوضاع القطاع الذي انهار نتيجة التجاهل الحكومي المستمر له.

وأضاف خدام في تصريح ان القطاع لم يعد لديه مزيد من الوقت للمراهنة على القرارات الحكومية وامكانية استجابتها من عدمه.

ونوه الى ان المجتمعين قرروا مخاطبة الملك عبدالله الثاني بن الحسين مباشرة ووضعه بصورة الوضع الحقيقي وانقاذ القطاع الزراعي الذي يحتاج إلى تحرك جاد من كافة المستويات.

وطالب المجتمعون الحكومة بالتراجع عن قرار وقف استقدام العمالة الوافدة والغاء القرار المتعلق بالبرادات الاجنبية خاصة وأن أجور النقل التي تتقاضاها الشاحنات الاردنية مرتفعة مقارنة بالأجنبية ومن يتحمل هذه التكلفة هو المزارع.

وأكد خدام على أن تراجع الرقعة الزراعية في المملكة أدت الى ارتفاع أسعار الخضراوات في السوق المركزي إذ وصل سعر صندوق الكوسا الى 12 دينارا بينما وصل سعر صندوق الخيار الى 16 دينارا.

وأشار المجتمعون إلى عزمهم التوقف عن الانتاج والتسويق والتصدير اعتبارا من يوم الخميس 8 كانون أول القادم وذلك في حال عدم التفات الحكومة إلى مطالبهم.

وطالبوا بتعليق قرار وزير العمل المتعلق بوقف استقدام العمالة الوافدة للقطاع الزراعي مؤكدين أهمية تنظيم العمالة الوافدة في كل القطاعات الزراعية والتدرج بإحلال العمالة الوطنية.

وفي حال عدم الاستجابة لهذه المطالب سيتم التوقف عن الإنتاج والتسويق والتصدير لكافة المنتجات الزراعية من قبل كافة القطاعات الزراعية يوم الخميس 8/12 بسبب تجاهل الجهات الرسمية الحالية لهذا القطاع.

بدوره قال نائب نقيب المهندسين الزراعيين نهاد العليمي ان القطاع الزراعي مجتمعا توافق على المطالبة بتعليق قرار وزير النقل المتعلق بآلية عمل البرادات الأجنبية مع إقرار الجميع بأن الأولوية للبرادات الاردنية شريطة التوازن بأسعار النقل والا تكون مكلفة وخارج نطاق المتعارف عليه.

وأوقف #الأردن استقدام العمالة الوافدة لجميع القطاعات الزراعية والتجارية بهدف تنظيم وتقييم سوق العمل المحلية ومعالجة الاختلالات الحاصلة فيه؛ وتحديدًا في القطاع الزراعي الذي كان يشهد تسربًا من العمال إلى قطاعات أخرى بالإضافة إلى دخول العمال من اللاجئين السوريين إلى السوق الأردني.

وتأثر القطاع الزراعي الأردني بإغلاق الحدود الأردنية مع كل من العراق وسوريا نتيجة الأوضاع الأمنية في تلك البلدان ما دفع عمّان إلى البحث عن أسواق بديلة للمنتجات الزراعية التي تنتجها.

وينضوي تحت مظلة ممثلي القطاع الزراعي الموقعين على وثيقة وقف الانتاج والتصدير؛ الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين ونقابة المهندسين الزراعيين ونقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه واتحاد مزارعي المفرق واتحاد مزارعي #الأردن والجمعية الاردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه وجمعية التمور الأردنية وجمعية الاتحاد التعاونية لمصدري المنتوجات الزراعية. وطالب الحكومة بإعلان منطقة وادي #الأردن منطقة منكوبة؛ نظرا للأوضاع المأساوية التي يعيشها المزارع منذ خمسة مواسم متتالية أتت على الأخضر واليابس موضحا أن خسائر القطاع تقدر بحوالي 3 مليارات دينار تضرر منها ما يقارب من 3 ملايين أردني ممن يعتاشون بشكل مباشر من القطاع.

يشار الى أن القطاع الزراعي يعيش حالة إرباك لم يشهدها طيلة الأعوام السابقة في ظل انعدام التصدير واستمرار إغلاق الأسواق الرئيسة؛ مما دفع إلى انهيار الأسعار إلى ما دون سعر التكلفة.

ولفت إلى أن القطاع يواجه لحظة مفصلية هذا الموسم ستحدد بقاءه أو موته بعد سنوات عجاف أتت على الأخضر واليابس.

وبات عدد من المزارعين مهددين بالسجن بعد تراكم الديون على معظمهم؛ مما دفع بالعديد منهم إلى مراجعة طريقه ونهج حياته محذرا من استمرار نهج اللامبالاة الذي تنتهجه الحكومة تجاه القطاع الزراعي.

ويشير مهتمون بالقطاع الى أن الموسم الزراعي الحالي هو الأسوأ منذ ما يزيد على ربع قرن مرجعين ذلك إلى الظروف الجوية والمناخية التي أثرت على المنطقة وأبرزها الفيضانات التي اجتاحت المناطق الشمالية من الأغوار وتعرض المزروعات إلى عدة موجات صقيع إضافة إلى الرياح الشديدة التي سبقت المنخفضات الجوية وقطعان الخنازير التي تلحق الدمار تلو الدمار بالمزارع المحاذية لنهر #الأردن والمناطق "الزورية".

يضاف الى ذلك وقف التصدير بسبب الأحداث التي عصفت بالدول المجاورة وتحديدا #سوريا والعراق ووقف تصدير المنتوجات الزراعية إلى هذه الأسواق مما أدى إلى تدهور القطاع وانهيار أسعار معظم المنتوجات الزراعية مشيرين الى ان هذه المعطيات ستؤثر بالمعنى الحرفي حتما على استمرارية وديمومة هذا القطاع وسط تجاهل حكومي لقضاياه.

المصدر: السبيل