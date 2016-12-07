الزراعية نت – الاخبار - قال وزير التجارة والصناعة طارق قابيل: إن القطن المصري يعتبر علامة مسجلة عالميا حبانا بها الله عز وجل، مشيرا إلي أنه يعمل في هذه الصناعة 1.2 مليون نسمة، وأن صناعة الغزل والنسيج تواجه العديد من المشكلات. جاء ذلك في المؤتمر الوطني حول "دعم زراعة القطن والنهوض بصناعة الغزل والنسيج" الذي يقام اليوم الإثنين، تحت رعاية المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء.

وأشار، إلي أننا من البلاد التي تزيد بها تعداد السكان بصفة مستمرة وقد نصل إلى 102 مليون نسمة بعد عامين، مما يتطلب صناعة غزل ونسيح قوية تواجه الاستهلاك المحلي، منوها إلي أننا نستورد حوالى 80% من البذور، علي الرغم من أننا نملك من القدرة الزراعية التى تمكنا من الاعتماد على الإنتاج المحلى .

وأيد الوزير التوسع فى زراعة القطن طويل التيلة وفقا لإشترطات وزارة الزراعة، وقال: إن التغلب على المشكلات التى تواجهها هذه الصناعة تقوم وزارة الصناعة بالتوسع في الأراضي التى تستخدم فى خدمة الصناعة، مؤكدا أن الوزراء المعنيين فى هذا المؤتمر خير دليل على أننا نسير فى الطريق الصحيح .

وقال: إننا جميعا لدينا الاهتمام المشترك للنهوض بهذه الصناعة طبقا لتوجيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن صناعة الغزل والنسيج من الصناعات الإستراتيجيه لمصر خلال السنوات الخمس المقبلة.

الاهرام