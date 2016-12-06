الزراعية نت – الاخبار - أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أنه لم يتم تسجيل أي حالات إصابة بمرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة (H5N8) في مشاريع الدواجن في المملكة حتى تاريخه، لا من خلال الجولات الميدانية الاستكشافية أو البلاغات الواردة للوزارة. وحثت الوزارة في بيان لها أصحاب مشاريع الدواجن الالتزام بتطبيق إجراءات الأمن الوقائي الصادرة في هذا الشأن حيث تعدّ أنسب الوسائل حالياً للوقاية من مرض إنفلونزا الطيور.

وطالبت مربي الدواجن بالتعاون وسرعة الاستجابة للتعامل مع حالات الاشتباه بالمرض التي تعد أهم عوامل النجاح في السيطرة على المرض ومنع انتشاره خارج مناطق الإصابة في حال ظهوره.

ودعت الوزارة انطلاقا من دورها في حماية الثروة الحيوانية عامة والثروة الداجنة خاصة، جميع أصحاب مشاريع الدواجن ومربي الطيور في المزارع والمنازل والاستراحات، إلى سرعة الإبلاغ الفوري عن أي حالات نفوق مرتفعة عن المعدل المعتاد في طيورهم وأي حالات مرضية فيها وذلك بالتواصل مع أقرب فرع لوزارة البيئة والمياه والزراعة في المحافظات والمراكز أو عن طريق الاتصال بالغرفة المركزية للمعلومات والطوارئ.

وجاء هذا البيان الصادر من وزارة البيئة والمياه والزراعة تعليقا على ما تداولته وسائل الإعلام عن ظهور حالات من مرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة (H5N8) في عدد من الدول الأوروبية والدول المجاورة التي ذكرت أن هذا الفيروس شديد الخطورة على مشاريع الدواجن وعلى الثروة الداجنة بشكل عام.

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