الزراعية نت – الاخبار - نفى الدكتور حامد عبد الدايم المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي، ظهور أى حالات لفيروس إنفلونزا الطيور "H5N8"، مؤكدا انه تم اخذ عينات من الطيور على مستوى الجمهورية ويتم تحليلها بمعهد صحة الحيوان التابع للوازرة وفى

وتهدف الخطة التي تنفذها الإدارة المركزية للطب الوقائي لمكافحة مرض إنفلونزا الطيور إلى السيطرة على مرض إنفلونزا الطيور، حيث تم الدفع بـ 240 فريقا طبيا متخصصا بالقرى والنجوع بمختلف المحافظات تحت مسمى فريق "الكاهو"، وذلك تحسبًا لظهور أي بؤر مرضية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معها.

وتشدد هيئة الخدمات البيطرية إجراءات التقصى الوبائي النشط، الذى يتم في جميع محافظات الجمهورية، خاصة فى أسواق بيع الطيور، وذلك طبقا للبلاغات والاشتباهات، حيث تتولى المتابعة الميدانية لجان مركزية من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، حيث تشمل الحملات الإعدام والتخلص الصحى من الدواجن المصابة وتطهير المزارع والمعدات وعمل حملات إرشادية للتوعية، وذلك لإحكام السيطرة على المرض،لافتا إلى أنه يتم إصدار شهادات الأمان الحيوي للمزارع التي يتم التأكد من مطابقتها لشروط الأمان الحيوي.

وكانت ألمانيا وسويسرا، أعلنتا عن بؤر جديدة لسلالة خطيرة من أنفلوانزا الطيور هى الأحدث فى سلسلة من حالات الإصابة فى أرجاء أوروبا، وظهر فيروس "H5N8" أيضا فى النمسا والمجر وبولندا وهولندا والدانمارك وكرواتيا.

وأعلنت ولاية شليزفيج هولشتاين فى ألمانيا عن حالة إصابة واحدة مؤكدة فى مزرعة وتم إعدام 30 ألف دجاجة، وقالت وزارة الزراعة فى الولاية إن منطقة مساحتها ثلاثة كيلومترات مربعة تم إغلاقها.

وقال وزير الزراعة الاتحادى فى برلين كريستيان شميت إن الحكومة أنشأت مكتبا لإدارة الأزمة، وقال مسئول بقطاع الزراعة إنه لم تتضح حالة ثانية فى مزرعة دجاج بإقليم فورارلبرج النمساوى القريب مع الحدود الألمانية والسويسرية بعد تحليل عينة ثانية.

وفرضت منطقة حماية نصف قطرها 3 كيلومترات على الأقل ومنطقة مراقبة نصف قطرها 10 كيلومترات على الأقل حول المواقع المصابة لمنع الطيور المهاجرة من نقل المرض إلى مزارع للدواجن.

واتخذت النمسا وسويسرا قبل أيام إجراءات لمنع انتشار الفيروس بين الدواجن المنزلية بعد اكتشاف المرض فى بط برى حول بحيرة كونستانس.

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