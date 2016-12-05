الزراعية نت – الاخبار - تعتزم وزارة الزراعة بدء مناقشات مع نظيرتها الصينية، لضم البلح والرمان، إلى قائمة المحاصيل المصرية التى يتم تصديرها إلى بكين. وكشف المهندس محسن البلتاجى، رئيس جمعية تنمية وتصدير الحاصلات البستانية «هيا»، التابعة لوزارة الزراعة أن وفدا من مسئولى الحجر الزراعى، ومنتجى ومصدرى المحاصيل، سيقوم بزيارة للصين خلال الأيام القليلة المقبلة، للاتفاق على الاشتراطات المطلوبة.

كان الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وسونج آى قوه، السفير الصينى بالقاهرة، قد وقعا الأسبوع الماضى بروتوكول تعاون مشترك يتعلق باشتراطات الصحة النباتية لتصدير عنب المائدة المصرى، إلى الصين.

وتوقع «البلتاجي» تصدير نحو 5 ألاف طن عنب الموسم المقبل، على أن تتضاعف الكمية إلى نحو 10 ألاف فى الموسم التالى، ويبلغ إنتاج مصر من العنب سنوياً، طبقا لبيانات وزارة الزراعة 1.4 مليون طن، تم تصدير ما يتراوح بين 80 - 85 ألفاً منها، فى الفترة من مايو – أغسطس 2016.

وقال الدكتور ياسر خيال، مدير مركز المعلومات باتحاد مصدرى الحاصلات البستانية، التابع ل وزارة الزراعة، إن مصر لديها فرصة كبيرة لتصدير أصناف البلح «البرحى» و«المجهول» لجميع دول العالم.

ولفت إلى أنه رغم وجود طلب عالمى متزايد على البلح المصرى، إلا أن مصر لا تصدر سوى 1000 طن فقط، ولكن من المتوقع زيادة الصادرات بعد دخول إنتاج الشركات الاستثمارية فى توشكى والعوينات، وأوضح أنه لم يتم زراعة الصنفين إلا منذ سنوات قليلة.

ويحتاج فدان البلح «البرحي» إلى 7 أعوام قبل بدء الإنتاج والتصدير، وتنتج النخلة فى المتوسط 500 كجم سنوياً، باجمالى متوسط 25 طن للفدان، ويبلغ سعر كيلو «البرحي» 15 جنيهاً فى الجملة، ويباع بـ 20 جنيهاً للمستهلك.

وأوضح «خيال» أن الإجراءات الفنية بخصوص ضم الرمان والبلح لقائمة الصادرات إلى الصين، يرتبط بعدة عوامل فنية ومحجرية، فضلاً عن مدى إحتياج السوق، لافتاً إلى أن الهند على سبيل المثال استوردت ألاف الأطنان من البصل المصرى لأول مرة العام الماضى، بعد عدة شهور من التفاوض.

ولفت إلى أن الرمان المصرى سيواجه تحديات خلال المفاوضات مع الصين، من بينها وجود بدائل مثل الرمان الهندى، والإيرانى.

عيون الخليج