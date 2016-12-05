الزراعية نت – الاخبار - كان لي جيان شيانغ مزارع أقحوان الذي يبلغ الـ61 من عمره يزرع أكثر من 300 صنف جديد من الأقحوان على مدى العقود الثلاثة الماضية. وولد لي في عام 1955 في مدينة ووهان حاضرة مقاطعة هوبي. وتم تعيينه للعمل في الريف بعد تخرجه من المدرسة الثانوية في عام 1974. وكان خلال تلك الفترة قد بدأ يكتشف شغفه الذي ظل مدى الحياة بزراعة الزهور.

وقال: "في ذلك الوقت، تم توزيع أراضي على الجميع لتُستخدم عادة في زراعة الخضروات." مضيفا "لكنني استخدمتها لزراعة الأعشاب حيث أفضل قراءة الكتب ذات الصلة وأفكر في كيفية تحقيق نتائج أفضل."

وفي عام 1978، التحق لي بالمدرسة الفنية للبستنة بووهان وبدأ في توسيع معرفته النظرية على محمل الجد. وبعد التخرج في عام 1980، تم تعيينه للعمل في حديقة جيهفانغ في ووهان متخصصا بالأقحوان.

وقرر أن يكرس جهوده للبحث في أصناف جديدة من الزهور عقب حضور أول معرض للأقحوان الوطني في شانغهاي.

وبدأ في إجراء البحوث، حتى انه طلب أن يعمل فترات إضافية من أجل قضاء فترة أطول في عمله.

وفي نهاية المطاف، حالف النجاح عزيمته الصادقة بعد ثلاث سنوات من الفشل.

وسميت أول بذرة أقحوان ناجحة للي "هوانغ خه شيان تشو"، ويعني هذا بالصينية "كركية صفراء مع لؤلؤة في فمها".

وبين أكثر من 300 صنف جديد من الأقحوان الذي زرعه لي، هناك نحو 20 صنفا يصلح للأكل.

ويخطط الآن لي لإنتاج المزيد من الأقحوان الذي يمكن استخدامه في الطعام أو حتى في الدواء.

وقال: "لقد كرست حياتي كلها لزراعة الأقحوان."

مصدر: شينخوا