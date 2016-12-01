الزراعية نت – الاخبار - تركزت الندوة التي أقامها مركز البحوث العلمية الزراعية بالسويداء بالتعاون مع دائرة الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة حول استخدام التقانات الحيوية في تطوير الزراعة وأهميتها في توفير الوقت والجهد قياسا بطرائق التربية التقليدية للمحاصيل الزراعية.

وأشار رئيس شعبة نقل التقانات في مركز البحوث العلمية الزراعية بالسويداء الدكتور بسام العطا لله إلى تقانة النباتات أحادية الصيغة الصبغية المضاعفة واستخدامها بالتربة والمعتمدة إنتاجها على زراعة حبوب الطلع أو البويضات ومضاعفتها بإحدى المواد للحصول على سلالة نقية بشكل كامل لتوظيفها ضمن برامج التربية للمحاصيل الحقلية والخضار.

وبين العطا لله أهم التطبيقات الاقتصادية لزراعة الأنسجة النباتية كالحصول على غراس خالية من الأمراض وموثوقة للاستفادة منها بالمشاتل الزراعية وكذلك إكثار النباتات المهددة بالانقراض للحفاظ على التنوع الحيوي.

وأوضح رئيس شعبة نقل التقانة بعض فوائد الهندسة الوراثية في الزراعة كاستنباط طرز نباتية متحملة للإجهاد “الجفاف والملوحة والصقيع” خلال وقت قصير وتحسين الغذاء كما ونوعا.

سانا