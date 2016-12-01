الزراعية نت – الاخبار - أكد مصدر مطلع في مديرية الزراعة في وادي الاردن، أن أشجار الحمضيات كانت الأكثر تضررا من موجة الصقيع، التى اجتاحت مناطق وادي الاردن، وخصوصا في المناطق الزوريه القريبة من نهر الاردن. وأشار المصدر إلى أن نسبة الضرر التي لحقت ببعض الأشجار تصل إلى 100 % والبعض الاخر كانت النسبة متفاوتة، فيما تقدر مساحة الدونمات المتضررة حوالي 3 آلاف دونم من أصل 60 ألف دونم من الحمضيات مزروعة على مساحة واسعة في لواء الغور الشمالي.

وبين المصدر أن التقديرات الاولية تشير الى أن مئات الدونمات من المحاصيل المكشوفة تضررت، مؤكدا التنسيق بين سلطة وادي الاردن والزراعة للعمل على إسالة المياه للمزارعين لتخفيف من موجة الصقيع وتفاديا من تزايد الخسائر.

وأكد المصدر أن اللجان التى شكلت لعملية حصر أضرار الصقيع ما زالت عاملة في الميدان، وسيتم الإعلان عن النتائج في حال الانتهاء من ذلك، مطالبا من المزارعين عدم العبث بالمزروعات المتضررة، لانه ذلك يفقد حق المزارع في الحصول على أي تعويض مالي في حال صرف تعويضات او اتخاذ أي إجراء آخر.

واستبعد مصدر في وزارة الزراعة فضل عدم نشر أسمه أن يكون هناك أي توجه لدى الوزارة أو رئاسة الوزراء لتقديم تعويض مالي للمزارعين الذين تضررت مزروعاتهم جراء موجة الصقيع التي اجتاحت المنطقة في الآونة الأخيرة.

وقال المصدر إن التقارير التي بحوزة وزارة الزراعة حول الأضرار التي لحقت بمزروعات وادي الأردن، إجراء روتيني لمعرفة مدى تأثير موجة الصقيع على المحاصيل الزراعية والإمطار ولتفادي الأخطاء التي يقع فيها المزارعون في كل عام، إضافة الى تحديد أصناف المزروعات التي تناسب مناخ تلك المنطقة.

وأكد مدير زراعة وادي الأردن المهندس عبدالكريم شهاب أن تقارير الخسائر التي لحقت بالمزارعين ستكون شاملة ودقيقة، موضحا أنها اعتمدت على نوع المحصول، والمساحة المتضررة، وعدد البيوت البلاستيكية، وكلفة المحصول، مبينا أن مسألة تعويض المزارعين المتضررين تحددها الجهات المعنية، ولم يصل المديرية أي تعليمات بشأنها.

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