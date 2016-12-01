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السعودية: استيراد المياه فكرة غير مستبعدة طباعة إرسال إلى صديق
الخميس, 01 ديسمبر 2016 00:00

السعودية: استيراد المياه فكرة غير مستبعدةالزراعية نت – الاخبار - أكد وزير البيئة والمياه والزراعة م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي بأن استيراد المياه فكرة غير مستبعدة، وقال: "لا نستبعد أي أفكار لتوفير خدمات المياه، ولكن في الوقت الحالي لدينا مصادر مياه يجب المحافظة عليها. وشدد الفضلي على ضرورة مواجهة ظاهرة الهدر، مشيراً إلى أهمية دور الإعلام في ذلك، خاصة وسائط التواصل الاجتماعي.

ولدى سؤاله عن كيفية مواجهة شح المياه في السنوات القادمة، قال عقب مشاركته في مؤتمر "الاستثمار في المياه" والمنعقد بالعاصمة الرياض: على الرغم من أن المملكة ليست غنية بالموارد المائية إلا أن المصادر المتاحة كافية بشرط حسن الاستخدام والترشيد وتعاون الجميع في ذلك.

وأشار إلى أن ملتقى الاستثمار في المياه هو خطوة نحو استراتيجية جديدة تنتهجها الدول في توفير المياه في ظل رؤية 2030، والدخول في شراكة مع القطاع الخاص لاستدامة توفير المياه، وتتولى الوزارة وضع الأنظمة التي تقود هذا التحول وتوفر الموارد المائية بالتكلفة الحقيقية والكفاءة العالية.

ولفت الوزير الفضلي إلى أن قطاع المياه يحتاج إلى استثمارات رأسمالية كبيرة بالتوازي مع السعي لرفع كفاءة الأنفاق.

وأكد أن الوزارة ماضية في زيادة التواصل مع المواطنين والقرب منهم لأنهم المستفيدون بالخدمة التي نقدمها، وحول استخدامات المياه المعالجة، قال هي ستستخدم في الأغراض صناعية وزراعية تنموية.

 

 

 

 

الرياض
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