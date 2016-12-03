الزراعية نت – الاخبار - رعى وزير الزراعة المهندس خالد حنيفات في مدينة الحسين بن عبد الله الثاني فعاليات مؤتمر الكرك الزراعي الثالث. وقال الحنيفات ان اهتمام جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين بالزراعة جعل الحكومات المتعاقبة تولي كل الإهتمام للزراعة والمزارعين وتضعها ضمن أولياتها من خلال تقديم القروض والمساعدات والارشاد الزراعي وفتح الأسواق أمام المزارعين وتسهيل أمورهم وتمكينهم من كل وسائل التكنولوجيا الحديثة في الري والهندسة الزراعة الحديثة ودور البرامج الحكومية الزراعية في الحفاظ على تطوير الاراضي الزراعية المطرية والمراعي ومشاريع التحريج واتباع اجراءات حديثة ومتطورة لمراقبة تداول الأسمدة الزراعية والعلاجات البيطرية لضمان سلامة غذائنا وبيئتنا الوطنية وغيرها من الاجراءات في مجالات عدة حتى غدت الزراعة الأردنية محط احترام وتقدير العديد من دول العالم وأصبحت منتجاتنا الزراعية محط الطلب الدائم من قبل العديد من الدول حول العالم كل ذلك ما كان ليكون لولا الدعم الموصول من لدن جلالته وما قدمته الدولة الأردنية من بواكير عهدها ومازالت تقدم .

وبين ان الوزارة تعمل على دراسة كافة المشاكل التي تواجه القطاع الزراعي في المملكة خاصة أثر موجات الصقيع على الزراعات المروية في مناطق الاغوار ووقف استيراد المواشي والاستمرار في دعم الأعلاف واعطاء المزارعين قروضا بدون فوائد وتفعيل موارد صندوق المخاطر الزراعية ومعالجة مخاطر التسويق وتوجية المزارعين لتغيير النمط الزراعي للتقليل من خسائرهم السنوية.

وبين ان الصادرات الزراعية في الأردن تجاوزت حاجز المليار دينار ووفر القطاع الزراعي ما يزيد على 187 الف فرصة عمل، لافتا الى ان الإستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية حظيت بمباركة ملكية بعد اعلان عام 2009 عاما للزراعة الأردنية.

وعرض الحنيفات للتحديات التي تواجة قطاع الزراعة ومن اهمها الموارد والمناخ والبنية التحتية وتفتت الملكية وارتفاع كلف ومستلزمات الانتاج، مشيرا الى ان الوزارة تعمل على مواجهة هذه التحديات من خلال الخطط والبرامج الفاعلة وتحسين بيئة الاستثمار وتنظيم العملية الانتاجية والتسويقية، وفتح المزيد من الاسواق التصديرية وتطوير استراتيجية الأمن الغذائي، ودعم صغار المزارعين، وزيادة حجم التمويل لتنفيذ المشاريع الزراعية والاهتمام بالبحث والتطوير والعمل الارشادي في القطاع الزراعي .

ووعد بإجراء دراسات لإنشاء سدين مائيين في لواء فقوع ووادي الحبيس، واستحداث آلية جديدة للدلالة في السوق المركزي بعمان من خلال تركيب شاشات تظهر اسعار المنتوجات وعمليات البيع وكذلك وضع الية معينة للتعبئة والتدريج وتطوير الطرق الزراعية والحصاد المائي في محافظة الكرك وقرر الوزير انشاء قبان في منطقة توزيع الاعلاف في لواء القطرانه من أجل مساعدة المزارعين في هذه المنطقة وتخفيف العبء والضغط عليهم.

واكد رئيس اللجنة العليا للمؤتمر رئيس بلدية الكرك الكبرى المهندس محمد المعايطة أهمية المؤتمر في تسليط الضوء على القضايا الزراعية التي تواجة المزارعين والطلب من الشركات التعدينية العاملة في المحافظة دعم هذا القطاع والتعريف بفائدة الاسمدة الزراعية التي تنتجها لمزروعاتهم، ومشاركتها في مواجهة التحديات الزراعية، لافتا الى ضرورة تنفيذ التوصيات التي تصدر عن المؤتمر لتنعكس ايجابا على المزارعين والمساهمة في التنمية الزراعية.

وعرض مدير زراعة الكرك المهندس مازن الضمور للواقع الزراعي في المحافظة، مشيرا الى التنوع الإنتاجي الزراعي في الكرك بسبب المناخ الغوري والشفا غوري والجبلي والصحراوي ما جعل زهاء 65 بالمائة من سكان محافظة الكرك يعتمدون على الزراعة في معيشتهم.

وطالب رئيس اتحاد مزارعي محافظة الكرك عصمت المجالي بإعادة الإعتبار للقطاع الزراعي في الأردن من خلال قرار سياسي كونه مهنة اساسية للأردنيين ومنع الاستيراد من الخارج وإعفاء المزارعين من فوائد القروض الزراعية، ودعم الشركات التعدينية في المحافظة على القطاع.

وأوصى المشاركون بالمؤتمر، بحسب رئيس اللجنة التحضيرية جميل الجعافرة بإنشاء مركز لتدريب وتأهيل المزارعين، وإنشاء مختبر بيطري وزيادة مخصصات الطرق الزراعية، وتطوير مجرى سيل الكرك، واقامة سوق خضار مركزي في الكرك، واستغلال مياه السدود القائمة وتخفيف الزحف العمراني على الاراضي الزراعية ودعم صندوق المخاطر الزراعية.

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